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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 лип, 2023 14:53
Вроде, раньше здесь при заказе снятия валюты через горячку, если до 13:00,- то приходило через один рабдень.
Сейчас тоже так?
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flysoulfly
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Додано: П'ят 21 лип, 2023 22:45
flysoulfly написав:
Вроде, раньше здесь при заказе снятия валюты через горячку, если до 13:00,- то приходило через один рабдень.
Сейчас тоже так?
ну да, а в честь чего не так?
с крафтом могут раскошелиться на 500-1000 без заказа, впрочем, думаю, и без крафта тоже если поднажать
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cohan
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Додано: Пон 24 лип, 2023 14:04
cohan написав: flysoulfly написав:
Вроде, раньше здесь при заказе снятия валюты через горячку, если до 13:00,- то приходило через один рабдень.
Сейчас тоже так?
ну да, а в честь чего не так?
та ХЗ ...
Просто с отделения звонят аж за неделю и унылым голосом напоминают про будущее окончание депо, но сами заказ не принимают. Тупо.
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flysoulfly
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Додано: Пон 24 лип, 2023 17:09
flysoulfly написав:
, Тупо.
Тупо то что тут лимит на снятие валюты 90к грн
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