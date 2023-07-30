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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 лип, 2023 14:53
Вроде, раньше здесь при заказе снятия валюты через горячку, если до 13:00,- то приходило через один рабдень.
Сейчас тоже так?
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flysoulfly
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Додано: П'ят 21 лип, 2023 22:45
flysoulfly написав:
Вроде, раньше здесь при заказе снятия валюты через горячку, если до 13:00,- то приходило через один рабдень.
Сейчас тоже так?
ну да, а в честь чего не так?
с крафтом могут раскошелиться на 500-1000 без заказа, впрочем, думаю, и без крафта тоже если поднажать
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cohan
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Додано: Пон 24 лип, 2023 14:04
cohan написав: flysoulfly написав:
Вроде, раньше здесь при заказе снятия валюты через горячку, если до 13:00,- то приходило через один рабдень.
Сейчас тоже так?
ну да, а в честь чего не так?
та ХЗ ...
Просто с отделения звонят аж за неделю и унылым голосом напоминают про будущее окончание депо, но сами заказ не принимают. Тупо.
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flysoulfly
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Додано: Пон 24 лип, 2023 17:09
flysoulfly написав:
, Тупо.
Тупо то что тут лимит на снятие валюты 90к грн
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J
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Додано: Сер 26 лип, 2023 11:11
J написав: flysoulfly написав:
, Тупо.
Тупо то что тут лимит на снятие валюты 90к грн
а менеджерка даже не напомнила, пся крев...
а эквивалент 90к они сейчас по какому курсу считают?
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flysoulfly
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Додано: Сер 26 лип, 2023 14:45
flysoulfly написав:
J написав: flysoulfly написав:
, Тупо.
Тупо то что тут лимит на снятие валюты 90к грн
а менеджерка даже не напомнила, пся крев...
а эквивалент 90к они сейчас по какому курсу считают?
всегда считали по "курсу компьютера"
робко кассирши говорят что он равен курсу МПС (хз какой, Мастер), но в голосе неуверенность
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cohan
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Додано: Нед 30 лип, 2023 19:14
Так и не прилетело 500 грн за траты апрель-май-июнь
Поддержка сама не понимает почему
Странно у них как то это работает(
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emeta
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Додано: Нед 30 лип, 2023 19:48
emeta написав:
Так и не прилетело 500 грн за траты апрель-май-июнь
Поддержка сама не понимает почему
Странно у них как то это работает(
та да
поддержка говорила ждать весь июль?
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Нед 30 лип, 2023 19:53, всього редагувалось 1 раз.
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flysoulfly
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Додано: Нед 30 лип, 2023 19:53
flysoulfly написав: emeta написав:
Так и не прилетело 500 грн за траты апрель-май-июнь
Поддержка сама не понимает почему
Странно у них как то это работает
та да
поддержка говорила ждать весь июль?
Ну да, ждите, мол, ещё же не кончился месяц..
А теперь думают сами в чем проблема
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emeta
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Додано: Нед 30 лип, 2023 19:54
emeta написав: flysoulfly написав: emeta написав:
Так и не прилетело 500 грн за траты апрель-май-июнь
Поддержка сама не понимает почему
Странно у них как то это работает
та да
поддержка говорила ждать весь июль?
Ну да, ждите, мол, ещё же не кончился месяц..
А теперь думают сами в чем проблема
а смс про "вы выполнили условия за месяц" все три приходили?
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flysoulfly
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