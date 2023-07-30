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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 100101102103>

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Кредобанк 3.4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
3
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 14:53

Вроде, раньше здесь при заказе снятия валюты через горячку, если до 13:00,- то приходило через один рабдень.
Сейчас тоже так?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 22:45

  flysoulfly написав:Вроде, раньше здесь при заказе снятия валюты через горячку, если до 13:00,- то приходило через один рабдень.
Сейчас тоже так?


ну да, а в честь чего не так?
с крафтом могут раскошелиться на 500-1000 без заказа, впрочем, думаю, и без крафта тоже если поднажать
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 14:04

  cohan написав:
  flysoulfly написав:Вроде, раньше здесь при заказе снятия валюты через горячку, если до 13:00,- то приходило через один рабдень.
Сейчас тоже так?
ну да, а в честь чего не так?
та ХЗ ...
Просто с отделения звонят аж за неделю и унылым голосом напоминают про будущее окончание депо, но сами заказ не принимают. Тупо.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 17:09

  flysoulfly написав:, Тупо.

Тупо то что тут лимит на снятие валюты 90к грн
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 11:11

  J написав:
  flysoulfly написав:, Тупо.

Тупо то что тут лимит на снятие валюты 90к грн
:evil: а менеджерка даже не напомнила, пся крев...

а эквивалент 90к они сейчас по какому курсу считают?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 14:45

  flysoulfly написав:
  J написав:
  flysoulfly написав:, Тупо.

Тупо то что тут лимит на снятие валюты 90к грн
:evil: а менеджерка даже не напомнила, пся крев...

а эквивалент 90к они сейчас по какому курсу считают?


всегда считали по "курсу компьютера" :mrgreen:
робко кассирши говорят что он равен курсу МПС (хз какой, Мастер), но в голосе неуверенность
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 19:14

Re: Кредобанк

Так и не прилетело 500 грн за траты апрель-май-июнь
Поддержка сама не понимает почему
Странно у них как то это работает(
emeta
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 19:48

  emeta написав: Так и не прилетело 500 грн за траты апрель-май-июнь
Поддержка сама не понимает почему
Странно у них как то это работает(
та да :shock:
поддержка говорила ждать весь июль?
Востаннє редагувалось flysoulfly в Нед 30 лип, 2023 19:53, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 19:53

Re: Кредобанк

flysoulfly написав:
  emeta написав: Так и не прилетело 500 грн за траты апрель-май-июнь
Поддержка сама не понимает почему
Странно у них как то это работает
та да :shock: поддержка говорила ждать весь июль?
Ну да, ждите, мол, ещё же не кончился месяц..
А теперь думают сами в чем проблема
emeta
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 19:54

  emeta написав:
flysoulfly написав:
  emeta написав: Так и не прилетело 500 грн за траты апрель-май-июнь
Поддержка сама не понимает почему
Странно у них как то это работает
та да :shock: поддержка говорила ждать весь июль?
Ну да, ждите, мол, ещё же не кончился месяц..
А теперь думают сами в чем проблема
а смс про "вы выполнили условия за месяц" все три приходили?
flysoulfly
 
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  #<1 ... 100101102103>
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