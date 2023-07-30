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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 100101102103

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 3.4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
3
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 19:58

  cohan написав:
  flysoulfly написав:
  J написав:Тупо то что тут лимит на снятие валюты 90к грн
:evil: а менеджерка даже не напомнила, пся крев...

а эквивалент 90к они сейчас по какому курсу считают?

всегда считали по "курсу компьютера" :mrgreen:
робко кассирши говорят что он равен курсу МПС (хз какой, Мастер), но в голосе неуверенность
ТУПО не более $2400 в день выдают :evil: -"это лимит энбэу" :mrgreen:
И предзаказ на 3й рабочий, не считая дня заказа.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 19:59

Re: Кредобанк

та в понеділок заплатять ))
lamal
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 20:01

  lamal написав:та в понеділок заплатять ))
теж були такі випадки?
flysoulfly
 
Повідомлень: 2398
З нами з: 13.01.09
Подякував: 999 раз.
Подякували: 103 раз.
 
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  #<1 ... 100101102103
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