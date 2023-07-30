ТУПО не более $2400 в день выдают -"это лимит энбэу"cohan написав:
всегда считали по "курсу компьютера"
робко кассирши говорят что он равен курсу МПС (хз какой, Мастер), но в голосе неуверенность
И предзаказ на 3й рабочий, не считая дня заказа.
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Додано: Нед 30 лип, 2023 19:58
ТУПО не более $2400 в день выдают -"это лимит энбэу"
И предзаказ на 3й рабочий, не считая дня заказа.
Додано: Нед 30 лип, 2023 19:59
Re: Кредобанк
та в понеділок заплатять ))
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