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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 лип, 2023 19:58
cohan написав: flysoulfly написав:
J написав:
Тупо то что тут лимит на снятие валюты 90к грн
а менеджерка даже не напомнила, пся крев...
а эквивалент 90к они сейчас по какому курсу считают?
всегда считали по "курсу компьютера"
робко кассирши говорят что он равен курсу МПС (хз какой, Мастер), но в голосе неуверенность
ТУПО не более $2400 в день выдают
-"это лимит энбэу"
И предзаказ на 3й рабочий, не считая дня заказа.
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Додано: Нед 30 лип, 2023 19:59
та в понеділок заплатять ))
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lamal
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Додано: Нед 30 лип, 2023 20:01
lamal написав:
та в понеділок заплатять ))
теж були такі випадки?
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flysoulfly
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Додано: Нед 30 лип, 2023 20:41
flysoulfly написав:
а смс про "вы выполнили условия за месяц" все три приходили?
Да, были три смс и поддержка подтверждает, что условия по трем месяцам выполнены
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emeta
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Додано: Сер 02 сер, 2023 13:49
emeta написав: flysoulfly написав:
а смс про "вы выполнили условия за месяц" все три приходили?
Да, были три смс и поддержка подтверждает, что условия по трем месяцам выполнены
вобщем, мы видим, что условия выполнены, но денег нет.
Нужно подождать собрания акционеров банка, чтобы те решили этот вопрос бонуса в 500грн, ожидайте до сентября..
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emeta
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Додано: Вів 22 сер, 2023 15:06
Вітаю.
Чи дає ця банка відкрити конверт депо онлайн?
Щось не можу розгадати цей ребус в їх апці.
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Сергій
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Додано: Вів 22 сер, 2023 15:11
Сергій написав:
Вітаю.
Чи дає ця банка відкрити конверт депо онлайн?
Ніт.
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Ferlakur
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Додано: Вів 22 сер, 2023 15:59
Ferlakur написав: Сергій написав:
Вітаю.
Чи дає ця банка відкрити конверт депо онлайн?
Ніт.
максимум,якщо є гроші на рахунку-вам оформлять , підїдете та швиденько підпишите без черг
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sens
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Додано: Вів 22 сер, 2023 17:27
sens написав:
,якщо є гроші на рахунку-вам оформлять , підїдете та швиденько підпишите
справжнє фентезі якесь
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flysoulfly
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Додано: Вів 22 сер, 2023 18:09
sens написав: Ferlakur написав: Сергій написав:
Вітаю.
Чи дає ця банка відкрити конверт депо онлайн?
Ніт.
максимум,якщо є гроші на рахунку-вам оформлять , підїдете та швиденько підпишите без черг
позорище, 22 століття чіпи в мозок Макс вживляє а тут треба йти і щось там підписувати
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greenozon
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