Краще порівнювати американські банки з українськими, а не Маска з українськими банками. Тоді українські банки будуть попереду:)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 сер, 2023 18:19
Додано: Вів 22 сер, 2023 18:36
отож
Трампист И.Маск когда себе откроет банк, то тоже все подписи там будут ставить только синей ручкой на белых бумажках
Додано: Вів 22 сер, 2023 18:51
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