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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 101102103104

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 3.4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
3
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 18:19

  greenozon написав:позорище, 22 століття чіпи в мозок Макс вживляє а тут треба йти і щось там підписувати :evil: :evil:

Краще порівнювати американські банки з українськими, а не Маска з українськими банками. Тоді українські банки будуть попереду:)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 18:36

  ingtrans написав:
  greenozon написав:позорище, 22 століття чіпи в мозок Макс вживляє а тут треба йти і щось там підписувати :

Краще порівнювати американські банки з українськими, а не Маска з українськими банками. Тоді українські банки будуть попереду:)
отож :mrgreen:
Трампист И.Маск когда себе откроет банк, то тоже все подписи там будут ставить только синей ручкой на белых бумажках :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 18:51

  greenozon написав:

позорище, 22 століття чіпи в мозок Макс вживляє а тут треба йти і щось там підписувати :evil: :evil:


дякуйте Богові, що до Польщі їхати не потрібно :mrgreen:
cohan
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