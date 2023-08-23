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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 сер, 2023 18:19
Краще порівнювати американські банки з українськими, а не Маска з українськими банками. Тоді українські банки будуть попереду:)
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ingtrans
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Додано: Вів 22 сер, 2023 18:36
ingtrans написав: greenozon написав:
позорище, 22 століття чіпи в мозок Макс вживляє а тут треба йти і щось там підписувати :
Краще порівнювати американські банки з українськими, а не Маска з українськими банками. Тоді українські банки будуть попереду:)
отож
Трампист И.Маск когда себе откроет банк, то тоже все подписи там будут ставить только синей ручкой на белых бумажках
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flysoulfly
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Додано: Сер 23 сер, 2023 13:06
Только сегодня выплатили 500 грн бонуса за траты по Правильной апрель-май-июнь
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emeta
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Додано: Сер 23 сер, 2023 13:14
emeta написав:
Только сегодня выплатили 500 грн бонуса за траты по Правильной апрель-май-июнь
и сегодня же за май-июнь-июль
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flysoulfly
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