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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 сер, 2023 18:19
Краще порівнювати американські банки з українськими, а не Маска з українськими банками. Тоді українські банки будуть попереду:)
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ingtrans
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Додано: Вів 22 сер, 2023 18:36
ingtrans написав: greenozon написав:
позорище, 22 століття чіпи в мозок Макс вживляє а тут треба йти і щось там підписувати :
Краще порівнювати американські банки з українськими, а не Маска з українськими банками. Тоді українські банки будуть попереду:)
отож
Трампист И.Маск когда себе откроет банк, то тоже все подписи там будут ставить только синей ручкой на белых бумажках
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flysoulfly
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Додано: Сер 23 сер, 2023 13:06
Только сегодня выплатили 500 грн бонуса за траты по Правильной апрель-май-июнь
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emeta
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Додано: Сер 23 сер, 2023 13:14
emeta написав:
Только сегодня выплатили 500 грн бонуса за траты по Правильной апрель-май-июнь
и сегодня же за май-июнь-июль
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Додано: Сер 23 сер, 2023 16:39
Сегодня тестил Кредо впервые на открытие конвертов. Потратил минут 40, частично по своей неосмотрительности, частично из-за процедур самого банка. При этом я уже был клиентом банка, т.е. заранее открыл счета, оформил карту и зарегился в аппке.
В основном вся гривна была при себе, но не хватало пару десятков тысяч, которые намеревался снять с карты другого банка прямо в отделении Кредо, пока будут оформлять депозит.
В 12.15 был у стойки. Оформляет почему-то только один специалист, "у других нет на это прав", но её не было на рабочем месте. Для удобства буду всё-таки называть её тёткой, а вот соседнего сотрудника - другим специалистом. Позвали тётку к стойке. Она пришла и заявила, что сначала нужно снять денежку, а потом она будет оформлять депозит. Ну ок. Знал, что оформляют только до 13.00, но времени был вагон, в отделении пусто, поэтому не стал сопротивляться. Первое разочарование: банкомат Кредо не выдаёт деньги с карт других банков (ни Приват, ни Сэнс не прошли). Тётка уже решила, что сегодня меня не обслужит и занялась своими делами. Другой специалист пришла на помощь и любезно указала направление до ближайшего банкомата Привата, который оказался через дорогу. Даже на улицу со мной вышла. Я поморщился - всё-таки в нашем возрасте уже бережёшь кеды, но поплёлся к банкомату, сказав, чтоб никого не брали в оформление, я сейчас буду.
Вернулся в банк уже с полным кошельком, а у стойки тётки - какой-то другой дед-карусельщик. На мой вопрос, а как же я, тётка пожала плечами и развела руками, "я не могу отказать, стол был свободен". Слово за слово, на часах уже 12.25, и тётка сказала, что сегодня уже не успеет меня обслужить. Она меня буквально отговаривала. Тут я проявил упорство: всё-таки нас, карусельщиков, не так просто отговорить от понравившегося аттракциона. Назревающий конфликт разрулила другой специалист, которая засуетилась, как будто это она отвечает за оформление конвертов. Выдала мне какую-то бумажку - заявку на приобретение валюты, в которую я от руки вписал своё ФИО, адрес регистрации, телефон, номер своего валютного счёта, господи, что за каменный век?! номер своего гривневого счёта, причём в двух местах, аж глаза повылазили (кто хоть раз сверял цифры после UA в своём карточном счёте на телефоне меня поймёт). Зачем это, все мои данные есть у банка? "Так надо, нужно своей рукой," - успокаивает меня другой специалист, время от времени бегая и переспрашивая всё у тётки. Мне сказали указать в заявке 2690 дол, если покупаю на все 100000 грн. Почему? Без калькулятора в голове понимал, что сумма должна быть больше 2700, но решил не тратить время на выяснение ещё и этого обстоятельства. К этому времени и так хотелось уже стукнуть тётку чем-нибудь тяжёлым по голове.
Заполнил заявку и в кассу. Кассиру - респект, обслужила профессионально, быстро. Что ни говори, а процесс расставания с деньгами в любом банке проходит намного шустрее, чем всё остальное. Тем не менее за то время, пока кассир пересчитывала деньги тётка пару раз выкрикнула "ну что там у тебя?" в сторону кассира. Дед-карасельщик нетерпеливо перетаптывался сзади, уже покинув стойку тётки и дожидаясь своей очереди на внесение.
Вернулся к тётке, подписал ещё какой-то ворох бумаг и получил от неё дежурную улыбку. Успела.
Ушёл из банка около 12.55 с чувством, как будто отрывал кого-то от работы. Дед-карусельщик остался сидеть, видимо дожидаясь зачисления депозита.
Поставлю сервису жирную тройку с минусом и то лишь за работу кассира и тёткину улыбку в конце. Не моё.
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ВЕСЕЛЬЧАК У
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Додано: Сер 23 сер, 2023 19:46
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Сегодня тестил Кредо впервые на открытие конвертов. Потратил минут 40, частично по своей неосмотрительности, частично из-за процедур самого банка. При этом я уже был клиентом банка, т.е. заранее открыл счета, оформил карту и зарегился в аппке.
В основном вся гривна была при себе, но не хватало пару десятков тысяч, которые намеревался снять с карты другого банка прямо в отделении Кредо, пока будут оформлять депозит.
В 12.15 был у стойки. Оформляет почему-то только один специалист, "у других нет на это прав", но её не было на рабочем месте. Для удобства буду всё-таки называть её тёткой, а вот соседнего сотрудника - другим специалистом. Позвали тётку к стойке. Она пришла и заявила, что сначала нужно снять денежку, а потом она будет оформлять депозит. Ну ок. Знал, что оформляют только до 13.00, но времени был вагон, в отделении пусто, поэтому не стал сопротивляться. Первое разочарование: банкомат Кредо не выдаёт деньги с карт других банков (ни Приват, ни Сэнс не прошли). Тётка уже решила, что сегодня меня не обслужит и занялась своими делами. Другой специалист пришла на помощь и любезно указала направление до ближайшего банкомата Привата, который оказался через дорогу. Даже на улицу со мной вышла. Я поморщился - всё-таки в нашем возрасте уже бережёшь кеды, но поплёлся к банкомату, сказав, чтоб никого не брали в оформление, я сейчас буду.
Вернулся в банк уже с полным кошельком, а у стойки тётки - какой-то другой дед-карусельщик. На мой вопрос, а как же я, тётка пожала плечами и развела руками, "я не могу отказать, стол был свободен". Слово за слово, на часах уже 12.25, и тётка сказала, что сегодня уже не успеет меня обслужить. Она меня буквально отговаривала. Тут я проявил упорство: всё-таки нас, карусельщиков, не так просто отговорить от понравившегося аттракциона. Назревающий конфликт разрулила другой специалист, которая засуетилась, как будто это она отвечает за оформление конвертов. Выдала мне какую-то бумажку - заявку на приобретение валюты, в которую я от руки вписал своё ФИО, адрес регистрации, телефон, номер своего валютного счёта, господи, что за каменный век?! номер своего гривневого счёта, причём в двух местах, аж глаза повылазили (кто хоть раз сверял цифры после UA в своём карточном счёте на телефоне меня поймёт). Зачем это, все мои данные есть у банка? "Так надо, нужно своей рукой," - успокаивает меня другой специалист, время от времени бегая и переспрашивая всё у тётки. Мне сказали указать в заявке 2690 дол, если покупаю на все 100000 грн. Почему? Без калькулятора в голове понимал, что сумма должна быть больше 2700, но решил не тратить время на выяснение ещё и этого обстоятельства. К этому времени и так хотелось уже стукнуть тётку чем-нибудь тяжёлым по голове.
Заполнил заявку и в кассу. Кассиру - респект, обслужила профессионально, быстро. Что ни говори, а процесс расставания с деньгами в любом банке проходит намного шустрее, чем всё остальное. Тем не менее за то время, пока кассир пересчитывала деньги тётка пару раз выкрикнула "ну что там у тебя?" в сторону кассира. Дед-карасельщик нетерпеливо перетаптывался сзади, уже покинув стойку тётки и дожидаясь своей очереди на внесение.
Вернулся к тётке, подписал ещё какой-то ворох бумаг и получил от неё дежурную улыбку. Успела.
Ушёл из банка около 12.55 с чувством, как будто отрывал кого-то от работы. Дед-карусельщик остался сидеть, видимо дожидаясь зачисления депозита.
Поставлю сервису жирную тройку с минусом и то лишь за работу кассира и тёткину улыбку в конце. Не моё.
Купляв 2400 щоб за один раз зняти
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sens
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Додано: Сер 23 сер, 2023 20:28
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Поставлю сервису жирную тройку с минусом и то лишь за работу кассира и тёткину улыбку в конце. Не моё.
дуже гарний відгук про допотопний сервіс банку
треба щоб його почитали працівники а ще краще якісь керівники і зробили нарешті онлайн сервіс для карусельників
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greenozon
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