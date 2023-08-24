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банках (гарне і погане) / Кредобанк Кредобанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 101102103104 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Кредобанк 3.4 5 7 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 29% 2 2- Погане. Некомпетентне. 0 0 3- Задовільне. Хотілося б краще. 14% 1 4- Добре. Як і повинно бути. 14% 1 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 43% 3 Всього голосів : 7 Додано: Вів 22 сер, 2023 18:19 greenozon написав: позорище, 22 століття чіпи в мозок Макс вживляє а тут треба йти і щось там підписувати позорище, 22 століття чіпи в мозок Макс вживляє а тут треба йти і щось там підписувати

Краще порівнювати американські банки з українськими, а не Маска з українськими банками. Тоді українські банки будуть попереду:) Краще порівнювати американські банки з українськими, а не Маска з українськими банками. Тоді українські банки будуть попереду:) ingtrans

Повідомлень: 3767 З нами з: 31.07.19 Подякував: 108 раз. Подякували: 527 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 сер, 2023 18:36 ingtrans написав: greenozon написав: позорище, 22 століття чіпи в мозок Макс вживляє а тут треба йти і щось там підписувати : позорище, 22 століття чіпи в мозок Макс вживляє а тут треба йти і щось там підписувати :

Краще порівнювати американські банки з українськими, а не Маска з українськими банками. Тоді українські банки будуть попереду:) Краще порівнювати американські банки з українськими, а не Маска з українськими банками. Тоді українські банки будуть попереду:) отож

Трампист И.Маск когда себе откроет банк, то тоже все подписи там будут ставить только синей ручкой на белых бумажках отожТрампист И.Маск когда себе откроет банк, то тоже все подписи там будут ставить только синей ручкой на белых бумажках flysoulfly Повідомлень: 2538 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1035 раз. Подякували: 108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 сер, 2023 18:51 greenozon написав:



позорище, 22 століття чіпи в мозок Макс вживляє а тут треба йти і щось там підписувати позорище, 22 століття чіпи в мозок Макс вживляє а тут треба йти і щось там підписувати



дякуйте Богові, що до Польщі їхати не потрібно дякуйте Богові, що до Польщі їхати не потрібно cohan

Повідомлень: 5974 З нами з: 27.09.19 Подякував: 109 раз. Подякували: 484 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 сер, 2023 13:06 Только сегодня выплатили 500 грн бонуса за траты по Правильной апрель-май-июнь emeta

Повідомлень: 2587 З нами з: 19.03.09 Подякував: 126 раз. Подякували: 213 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 сер, 2023 13:14 emeta написав: Только сегодня выплатили 500 грн бонуса за траты по Правильной апрель-май-июнь Только сегодня выплатили 500 грн бонуса за траты по Правильной апрель-май-июнь и сегодня же за май-июнь-июль и сегодня же за май-июнь-июль flysoulfly Повідомлень: 2538 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1035 раз. Подякували: 108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 сер, 2023 16:39 Re: Кредобанк Сегодня тестил Кредо впервые на открытие конвертов. Потратил минут 40, частично по своей неосмотрительности, частично из-за процедур самого банка. При этом я уже был клиентом банка, т.е. заранее открыл счета, оформил карту и зарегился в аппке.

В основном вся гривна была при себе, но не хватало пару десятков тысяч, которые намеревался снять с карты другого банка прямо в отделении Кредо, пока будут оформлять депозит.

В 12.15 был у стойки. Оформляет почему-то только один специалист, "у других нет на это прав", но её не было на рабочем месте. Для удобства буду всё-таки называть её тёткой, а вот соседнего сотрудника - другим специалистом. Позвали тётку к стойке. Она пришла и заявила, что сначала нужно снять денежку, а потом она будет оформлять депозит. Ну ок. Знал, что оформляют только до 13.00, но времени был вагон, в отделении пусто, поэтому не стал сопротивляться. Первое разочарование: банкомат Кредо не выдаёт деньги с карт других банков (ни Приват, ни Сэнс не прошли). Тётка уже решила, что сегодня меня не обслужит и занялась своими делами. Другой специалист пришла на помощь и любезно указала направление до ближайшего банкомата Привата, который оказался через дорогу. Даже на улицу со мной вышла. Я поморщился - всё-таки в нашем возрасте уже бережёшь кеды, но поплёлся к банкомату, сказав, чтоб никого не брали в оформление, я сейчас буду.

Вернулся в банк уже с полным кошельком, а у стойки тётки - какой-то другой дед-карусельщик. На мой вопрос, а как же я, тётка пожала плечами и развела руками, "я не могу отказать, стол был свободен". Слово за слово, на часах уже 12.25, и тётка сказала, что сегодня уже не успеет меня обслужить. Она меня буквально отговаривала. Тут я проявил упорство: всё-таки нас, карусельщиков, не так просто отговорить от понравившегося аттракциона. Назревающий конфликт разрулила другой специалист, которая засуетилась, как будто это она отвечает за оформление конвертов. Выдала мне какую-то бумажку - заявку на приобретение валюты, в которую я от руки вписал своё ФИО, адрес регистрации, телефон, номер своего валютного счёта, господи, что за каменный век?! номер своего гривневого счёта, причём в двух местах, аж глаза повылазили (кто хоть раз сверял цифры после UA в своём карточном счёте на телефоне меня поймёт). Зачем это, все мои данные есть у банка? "Так надо, нужно своей рукой," - успокаивает меня другой специалист, время от времени бегая и переспрашивая всё у тётки. Мне сказали указать в заявке 2690 дол, если покупаю на все 100000 грн. Почему? Без калькулятора в голове понимал, что сумма должна быть больше 2700, но решил не тратить время на выяснение ещё и этого обстоятельства. К этому времени и так хотелось уже стукнуть тётку чем-нибудь тяжёлым по голове.

Заполнил заявку и в кассу. Кассиру - респект, обслужила профессионально, быстро. Что ни говори, а процесс расставания с деньгами в любом банке проходит намного шустрее, чем всё остальное. Тем не менее за то время, пока кассир пересчитывала деньги тётка пару раз выкрикнула "ну что там у тебя?" в сторону кассира. Дед-карасельщик нетерпеливо перетаптывался сзади, уже покинув стойку тётки и дожидаясь своей очереди на внесение.

Вернулся к тётке, подписал ещё какой-то ворох бумаг и получил от неё дежурную улыбку. Успела.

Ушёл из банка около 12.55 с чувством, как будто отрывал кого-то от работы. Дед-карусельщик остался сидеть, видимо дожидаясь зачисления депозита.

Поставлю сервису жирную тройку с минусом и то лишь за работу кассира и тёткину улыбку в конце. Не моё. ВЕСЕЛЬЧАК У

Повідомлень: 52 З нами з: 24.03.23 Подякував: 12 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 сер, 2023 19:46 ВЕСЕЛЬЧАК У написав: Сегодня тестил Кредо впервые на открытие конвертов. Потратил минут 40, частично по своей неосмотрительности, частично из-за процедур самого банка. При этом я уже был клиентом банка, т.е. заранее открыл счета, оформил карту и зарегился в аппке.

В основном вся гривна была при себе, но не хватало пару десятков тысяч, которые намеревался снять с карты другого банка прямо в отделении Кредо, пока будут оформлять депозит.

В 12.15 был у стойки. Оформляет почему-то только один специалист, "у других нет на это прав", но её не было на рабочем месте. Для удобства буду всё-таки называть её тёткой, а вот соседнего сотрудника - другим специалистом. Позвали тётку к стойке. Она пришла и заявила, что сначала нужно снять денежку, а потом она будет оформлять депозит. Ну ок. Знал, что оформляют только до 13.00, но времени был вагон, в отделении пусто, поэтому не стал сопротивляться. Первое разочарование: банкомат Кредо не выдаёт деньги с карт других банков (ни Приват, ни Сэнс не прошли). Тётка уже решила, что сегодня меня не обслужит и занялась своими делами. Другой специалист пришла на помощь и любезно указала направление до ближайшего банкомата Привата, который оказался через дорогу. Даже на улицу со мной вышла. Я поморщился - всё-таки в нашем возрасте уже бережёшь кеды, но поплёлся к банкомату, сказав, чтоб никого не брали в оформление, я сейчас буду.

Вернулся в банк уже с полным кошельком, а у стойки тётки - какой-то другой дед-карусельщик. На мой вопрос, а как же я, тётка пожала плечами и развела руками, "я не могу отказать, стол был свободен". Слово за слово, на часах уже 12.25, и тётка сказала, что сегодня уже не успеет меня обслужить. Она меня буквально отговаривала. Тут я проявил упорство: всё-таки нас, карусельщиков, не так просто отговорить от понравившегося аттракциона. Назревающий конфликт разрулила другой специалист, которая засуетилась, как будто это она отвечает за оформление конвертов. Выдала мне какую-то бумажку - заявку на приобретение валюты, в которую я от руки вписал своё ФИО, адрес регистрации, телефон, номер своего валютного счёта, господи, что за каменный век?! номер своего гривневого счёта, причём в двух местах, аж глаза повылазили (кто хоть раз сверял цифры после UA в своём карточном счёте на телефоне меня поймёт). Зачем это, все мои данные есть у банка? "Так надо, нужно своей рукой," - успокаивает меня другой специалист, время от времени бегая и переспрашивая всё у тётки. Мне сказали указать в заявке 2690 дол, если покупаю на все 100000 грн. Почему? Без калькулятора в голове понимал, что сумма должна быть больше 2700, но решил не тратить время на выяснение ещё и этого обстоятельства. К этому времени и так хотелось уже стукнуть тётку чем-нибудь тяжёлым по голове.

Заполнил заявку и в кассу. Кассиру - респект, обслужила профессионально, быстро. Что ни говори, а процесс расставания с деньгами в любом банке проходит намного шустрее, чем всё остальное. Тем не менее за то время, пока кассир пересчитывала деньги тётка пару раз выкрикнула "ну что там у тебя?" в сторону кассира. Дед-карасельщик нетерпеливо перетаптывался сзади, уже покинув стойку тётки и дожидаясь своей очереди на внесение.

Вернулся к тётке, подписал ещё какой-то ворох бумаг и получил от неё дежурную улыбку. Успела.

Ушёл из банка около 12.55 с чувством, как будто отрывал кого-то от работы. Дед-карусельщик остался сидеть, видимо дожидаясь зачисления депозита.

Поставлю сервису жирную тройку с минусом и то лишь за работу кассира и тёткину улыбку в конце. Не моё. Сегодня тестил Кредо впервые на открытие конвертов. Потратил минут 40, частично по своей неосмотрительности, частично из-за процедур самого банка. При этом я уже был клиентом банка, т.е. заранее открыл счета, оформил карту и зарегился в аппке.В основном вся гривна была при себе, но не хватало пару десятков тысяч, которые намеревался снять с карты другого банка прямо в отделении Кредо, пока будут оформлять депозит.В 12.15 был у стойки. Оформляет почему-то только один специалист, "у других нет на это прав", но её не было на рабочем месте. Для удобства буду всё-таки называть её тёткой, а вот соседнего сотрудника - другим специалистом. Позвали тётку к стойке. Она пришла и заявила, что сначала нужно снять денежку, а потом она будет оформлять депозит. Ну ок. Знал, что оформляют только до 13.00, но времени был вагон, в отделении пусто, поэтому не стал сопротивляться. Первое разочарование: банкомат Кредо не выдаёт деньги с карт других банков (ни Приват, ни Сэнс не прошли). Тётка уже решила, что сегодня меня не обслужит и занялась своими делами. Другой специалист пришла на помощь и любезно указала направление до ближайшего банкомата Привата, который оказался через дорогу. Даже на улицу со мной вышла. Я поморщился - всё-таки в нашем возрасте уже бережёшь кеды, но поплёлся к банкомату, сказав, чтоб никого не брали в оформление, я сейчас буду.Вернулся в банк уже с полным кошельком, а у стойки тётки - какой-то другой дед-карусельщик. На мой вопрос, а как же я, тётка пожала плечами и развела руками, "я не могу отказать, стол был свободен". Слово за слово, на часах уже 12.25, и тётка сказала, что сегодня уже не успеет меня обслужить. Она меня буквально отговаривала. Тут я проявил упорство: всё-таки нас, карусельщиков, не так просто отговорить от понравившегося аттракциона. Назревающий конфликт разрулила другой специалист, которая засуетилась, как будто это она отвечает за оформление конвертов. Выдала мне какую-то бумажку - заявку на приобретение валюты, в которую я от руки вписал своё ФИО, адрес регистрации, телефон, номер своего валютного счёта, господи, что за каменный век?! номер своего гривневого счёта, причём в двух местах, аж глаза повылазили (кто хоть раз сверял цифры после UA в своём карточном счёте на телефоне меня поймёт). Зачем это, все мои данные есть у банка? "Так надо, нужно своей рукой," - успокаивает меня другой специалист, время от времени бегая и переспрашивая всё у тётки. Мне сказали указать в заявке 2690 дол, если покупаю на все 100000 грн. Почему? Без калькулятора в голове понимал, что сумма должна быть больше 2700, но решил не тратить время на выяснение ещё и этого обстоятельства. К этому времени и так хотелось уже стукнуть тётку чем-нибудь тяжёлым по голове.Заполнил заявку и в кассу. Кассиру - респект, обслужила профессионально, быстро. Что ни говори, а процесс расставания с деньгами в любом банке проходит намного шустрее, чем всё остальное. Тем не менее за то время, пока кассир пересчитывала деньги тётка пару раз выкрикнула "ну что там у тебя?" в сторону кассира. Дед-карасельщик нетерпеливо перетаптывался сзади, уже покинув стойку тётки и дожидаясь своей очереди на внесение.Вернулся к тётке, подписал ещё какой-то ворох бумаг и получил от неё дежурную улыбку. Успела.Ушёл из банка около 12.55 с чувством, как будто отрывал кого-то от работы. Дед-карусельщик остался сидеть, видимо дожидаясь зачисления депозита.Поставлю сервису жирную тройку с минусом и то лишь за работу кассира и тёткину улыбку в конце. Не моё.

Купляв 2400 щоб за один раз зняти Купляв 2400 щоб за один раз зняти sens

Повідомлень: 14069 З нами з: 12.09.13 Подякував: 33 раз. Подякували: 773 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 сер, 2023 20:28 Re: Кредобанк ВЕСЕЛЬЧАК У написав: Поставлю сервису жирную тройку с минусом и то лишь за работу кассира и тёткину улыбку в конце. Не моё. Поставлю сервису жирную тройку с минусом и то лишь за работу кассира и тёткину улыбку в конце. Не моё.

дуже гарний відгук про допотопний сервіс банку

треба щоб його почитали працівники а ще краще якісь керівники і зробили нарешті онлайн сервіс для карусельників дуже гарний відгук про допотопний сервіс банкутреба щоб його почитали працівники а ще краще якісь керівники і зробили нарешті онлайн сервіс для карусельників greenozon Повідомлень: 15419 З нами з: 01.06.14 Подякував: 346 раз. Подякували: 1469 раз. Профіль 1 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 сер, 2023 08:07 greenozon написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав: Поставлю сервису жирную тройку с минусом и то лишь за работу кассира и тёткину улыбку в конце. Не моё. Поставлю сервису жирную тройку с минусом и то лишь за работу кассира и тёткину улыбку в конце. Не моё.

дуже гарний відгук про допотопний сервіс банку

треба щоб його почитали працівники а ще краще якісь керівники і зробили нарешті онлайн сервіс для карусельників дуже гарний відгук про допотопний сервіс банкутреба щоб його почитали працівники а ще краще якісь керівники і зробили нарешті онлайн сервіс для карусельників монобанк тут не буде монобанк тут не буде sens

Повідомлень: 14069 З нами з: 12.09.13 Подякував: 33 раз. Подякували: 773 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 сер, 2023 10:24 sens написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав: Сегодня тестил Кредо впервые на открытие конвертов. Потратил минут 40, частично по своей неосмотрительности, частично из-за процедур самого банка. При этом я уже был клиентом банка, т.е. заранее открыл счета, оформил карту и зарегился в аппке.

В основном вся гривна была при себе, но не хватало пару десятков тысяч, которые намеревался снять с карты другого банка прямо в отделении Кредо, пока будут оформлять депозит.

В 12.15 был у стойки. Оформляет почему-то только один специалист, "у других нет на это прав", но её не было на рабочем месте. Для удобства буду всё-таки называть её тёткой, а вот соседнего сотрудника - другим специалистом. Позвали тётку к стойке. Она пришла и заявила, что сначала нужно снять денежку, а потом она будет оформлять депозит. Ну ок. Знал, что оформляют только до 13.00, но времени был вагон, в отделении пусто, поэтому не стал сопротивляться. Первое разочарование: банкомат Кредо не выдаёт деньги с карт других банков (ни Приват, ни Сэнс не прошли). Тётка уже решила, что сегодня меня не обслужит и занялась своими делами. Другой специалист пришла на помощь и любезно указала направление до ближайшего банкомата Привата, который оказался через дорогу. Даже на улицу со мной вышла. Я поморщился - всё-таки в нашем возрасте уже бережёшь кеды, но поплёлся к банкомату, сказав, чтоб никого не брали в оформление, я сейчас буду.

Вернулся в банк уже с полным кошельком, а у стойки тётки - какой-то другой дед-карусельщик. На мой вопрос, а как же я, тётка пожала плечами и развела руками, "я не могу отказать, стол был свободен". Слово за слово, на часах уже 12.25, и тётка сказала, что сегодня уже не успеет меня обслужить. Она меня буквально отговаривала. Тут я проявил упорство: всё-таки нас, карусельщиков, не так просто отговорить от понравившегося аттракциона. Назревающий конфликт разрулила другой специалист, которая засуетилась, как будто это она отвечает за оформление конвертов. Выдала мне какую-то бумажку - заявку на приобретение валюты, в которую я от руки вписал своё ФИО, адрес регистрации, телефон, номер своего валютного счёта, господи, что за каменный век?! номер своего гривневого счёта, причём в двух местах, аж глаза повылазили (кто хоть раз сверял цифры после UA в своём карточном счёте на телефоне меня поймёт). Зачем это, все мои данные есть у банка? "Так надо, нужно своей рукой," - успокаивает меня другой специалист, время от времени бегая и переспрашивая всё у тётки. Мне сказали указать в заявке 2690 дол, если покупаю на все 100000 грн. Почему? Без калькулятора в голове понимал, что сумма должна быть больше 2700, но решил не тратить время на выяснение ещё и этого обстоятельства. К этому времени и так хотелось уже стукнуть тётку чем-нибудь тяжёлым по голове.

Заполнил заявку и в кассу. Кассиру - респект, обслужила профессионально, быстро. Что ни говори, а процесс расставания с деньгами в любом банке проходит намного шустрее, чем всё остальное. Тем не менее за то время, пока кассир пересчитывала деньги тётка пару раз выкрикнула "ну что там у тебя?" в сторону кассира. Дед-карасельщик нетерпеливо перетаптывался сзади, уже покинув стойку тётки и дожидаясь своей очереди на внесение.

Вернулся к тётке, подписал ещё какой-то ворох бумаг и получил от неё дежурную улыбку. Успела.

Ушёл из банка около 12.55 с чувством, как будто отрывал кого-то от работы. Дед-карусельщик остался сидеть, видимо дожидаясь зачисления депозита.

Поставлю сервису жирную тройку с минусом и то лишь за работу кассира и тёткину улыбку в конце. Не моё. Сегодня тестил Кредо впервые на открытие конвертов. Потратил минут 40, частично по своей неосмотрительности, частично из-за процедур самого банка. При этом я уже был клиентом банка, т.е. заранее открыл счета, оформил карту и зарегился в аппке.В основном вся гривна была при себе, но не хватало пару десятков тысяч, которые намеревался снять с карты другого банка прямо в отделении Кредо, пока будут оформлять депозит.В 12.15 был у стойки. Оформляет почему-то только один специалист, "у других нет на это прав", но её не было на рабочем месте. Для удобства буду всё-таки называть её тёткой, а вот соседнего сотрудника - другим специалистом. Позвали тётку к стойке. Она пришла и заявила, что сначала нужно снять денежку, а потом она будет оформлять депозит. Ну ок. Знал, что оформляют только до 13.00, но времени был вагон, в отделении пусто, поэтому не стал сопротивляться. Первое разочарование: банкомат Кредо не выдаёт деньги с карт других банков (ни Приват, ни Сэнс не прошли). Тётка уже решила, что сегодня меня не обслужит и занялась своими делами. Другой специалист пришла на помощь и любезно указала направление до ближайшего банкомата Привата, который оказался через дорогу. Даже на улицу со мной вышла. Я поморщился - всё-таки в нашем возрасте уже бережёшь кеды, но поплёлся к банкомату, сказав, чтоб никого не брали в оформление, я сейчас буду.Вернулся в банк уже с полным кошельком, а у стойки тётки - какой-то другой дед-карусельщик. На мой вопрос, а как же я, тётка пожала плечами и развела руками, "я не могу отказать, стол был свободен". Слово за слово, на часах уже 12.25, и тётка сказала, что сегодня уже не успеет меня обслужить. Она меня буквально отговаривала. Тут я проявил упорство: всё-таки нас, карусельщиков, не так просто отговорить от понравившегося аттракциона. Назревающий конфликт разрулила другой специалист, которая засуетилась, как будто это она отвечает за оформление конвертов. Выдала мне какую-то бумажку - заявку на приобретение валюты, в которую я от руки вписал своё ФИО, адрес регистрации, телефон, номер своего валютного счёта, господи, что за каменный век?! номер своего гривневого счёта, причём в двух местах, аж глаза повылазили (кто хоть раз сверял цифры после UA в своём карточном счёте на телефоне меня поймёт). Зачем это, все мои данные есть у банка? "Так надо, нужно своей рукой," - успокаивает меня другой специалист, время от времени бегая и переспрашивая всё у тётки. Мне сказали указать в заявке 2690 дол, если покупаю на все 100000 грн. Почему? Без калькулятора в голове понимал, что сумма должна быть больше 2700, но решил не тратить время на выяснение ещё и этого обстоятельства. К этому времени и так хотелось уже стукнуть тётку чем-нибудь тяжёлым по голове.Заполнил заявку и в кассу. Кассиру - респект, обслужила профессионально, быстро. Что ни говори, а процесс расставания с деньгами в любом банке проходит намного шустрее, чем всё остальное. Тем не менее за то время, пока кассир пересчитывала деньги тётка пару раз выкрикнула "ну что там у тебя?" в сторону кассира. Дед-карасельщик нетерпеливо перетаптывался сзади, уже покинув стойку тётки и дожидаясь своей очереди на внесение.Вернулся к тётке, подписал ещё какой-то ворох бумаг и получил от неё дежурную улыбку. Успела.Ушёл из банка около 12.55 с чувством, как будто отрывал кого-то от работы. Дед-карусельщик остался сидеть, видимо дожидаясь зачисления депозита.Поставлю сервису жирную тройку с минусом и то лишь за работу кассира и тёткину улыбку в конце. Не моё.



Купляв 2400 щоб за один раз зняти Купляв 2400 щоб за один раз зняти



А МОЖНО В КАЖДОЙ ВЕТКЕ ФОРУМА КАЖДЫЙ РАЗ НЕ ЦИТИРОВАТЬ ВСЕ ПРОСТЫНИ ?? А МОЖНО В КАЖДОЙ ВЕТКЕ ФОРУМА КАЖДЫЙ РАЗ НЕ ЦИТИРОВАТЬ ВСЕ ПРОСТЫНИ ?? flysoulfly Повідомлень: 2538 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1035 раз. Подякували: 108 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 101102103104 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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