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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 сер, 2023 11:59
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
какой-то другой дед-карусельщик
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процитую тільки ось це - нова дефініція на форумі цього варта!
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KVV
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Додано: Чет 24 сер, 2023 12:45
KVV написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
какой-то другой дед-карусельщик
.
процитую тільки ось це - нова дефініція на форумі цього варта!
По якому сьогодні курсу купляють на депозит & скільки виходить на 100?
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sens
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