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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 102103104105

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 3.4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
3
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 11:59

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:какой-то другой дед-карусельщик.

процитую тільки ось це - нова дефініція на форумі цього варта! :mrgreen:
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 12:45

  KVV написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:какой-то другой дед-карусельщик.

процитую тільки ось це - нова дефініція на форумі цього варта! :mrgreen:

По якому сьогодні курсу купляють на депозит & скільки виходить на 100?
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 14:31

  KVV написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:какой-то другой дед-карусельщик.

процитую тільки ось це - нова дефініція на форумі цього варта! :mrgreen:

Далі краще:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Дед-карасельщик нетерпеливо перетаптывался сзади
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 15:46

Re: Кредобанк

Не приходять СМС не на вхід до ІБ, не на підтвердження операції.
Прораб
 
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