процитую тільки ось це - нова дефініція на форумі цього варта!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 сер, 2023 11:59
Додано: Чет 24 сер, 2023 12:45
Додано: П'ят 25 сер, 2023 14:31
Додано: П'ят 25 сер, 2023 15:46
Re: Кредобанк
Не приходять СМС не на вхід до ІБ, не на підтвердження операції.
Додано: П'ят 25 сер, 2023 16:22
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