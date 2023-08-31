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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Кредобанк 3.4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
3
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 11:59

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:какой-то другой дед-карусельщик.

процитую тільки ось це - нова дефініція на форумі цього варта! :mrgreen:
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 12:45

  KVV написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:какой-то другой дед-карусельщик.

процитую тільки ось це - нова дефініція на форумі цього варта! :mrgreen:

По якому сьогодні курсу купляють на депозит & скільки виходить на 100?
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 14:31

  KVV написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:какой-то другой дед-карусельщик.

процитую тільки ось це - нова дефініція на форумі цього варта! :mrgreen:

Далі краще:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Дед-карасельщик нетерпеливо перетаптывался сзади
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 15:46

Re: Кредобанк

Не приходять СМС не на вхід до ІБ, не на підтвердження операції.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 16:22

  Прораб написав:Не приходять СМС не на вхід до ІБ, не на підтвердження операції.
в подобной ситуации мне иногда помогало отправить с финномеров *101# или *111# . Это сразу как-то "прочищало канал" :)
- и приходила долгожданная смс от банка
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 08:29

Люди, кто ещё не связался с этой жлобской конторой, не связывайтесь!
Жмотятся третий месяц несчастный welcome-бонус в 500 грн выплатить. Придумывают разные отмазки.
В семье три карты. По всем трём сначала начали втирать, что май-июнь не выполнен (апрель засчитали). Когда повозил их носом по выписке, то на словах согласились, что всё правильно, составили каждому обращение на рассмотрение. И всё! Дальше глухо. По двум картам до сих пор отвечают, что даже не рассмотрено. По третьей сообщили 3 августа, что выполнение условий подтвердили, выплатят после 20-го. На вопрос, почему не сейчас, ответили, что всегда выплачивают после 20-го. А я тут по форуму смотрю, что и в середине месяца выплачивают. Банк опять соврал.
Но это ещё не всё. 25 августа звонят из банка ещё раз, и радостным голосом сообщают, что условия выполнены, и выплата будет после 25 сентября. Ну, нормально?! А 3 августа что было?
Эта жлобская контора и 25 сентября может сказать, что условия выполнены и выплата будет после 25 октября.
Жулики!
И это только одно проявление их натуры. Второе было, когда они пять раз списали с карты сумму покупки в магазине. Вернули только две. Возврата ещё двух пришлось месяц ждать.
Одно слово - шарашкина контора!

P.S. От подачи обращения прошло уже 52 дня. По Закону "Про звернення громадян" у них на ответ есть 30 дней. При необходимости дополнительного рассмотрения - 45. Они нарушают закон.
Как их заставить соблюдать закон, и какая вообще предусмотрена ответственность за нарушение этого закона?
candidat
 
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