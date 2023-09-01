Додано: Чет 31 сер, 2023 08:29

Люди, кто ещё не связался с этой жлобской конторой, не связывайтесь!

Жмотятся третий месяц несчастный welcome-бонус в 500 грн выплатить. Придумывают разные отмазки.

В семье три карты. По всем трём сначала начали втирать, что май-июнь не выполнен (апрель засчитали). Когда повозил их носом по выписке, то на словах согласились, что всё правильно, составили каждому обращение на рассмотрение. И всё! Дальше глухо. По двум картам до сих пор отвечают, что даже не рассмотрено. По третьей сообщили 3 августа, что выполнение условий подтвердили, выплатят после 20-го. На вопрос, почему не сейчас, ответили, что всегда выплачивают после 20-го. А я тут по форуму смотрю, что и в середине месяца выплачивают. Банк опять соврал.

Но это ещё не всё. 25 августа звонят из банка ещё раз, и радостным голосом сообщают, что условия выполнены, и выплата будет после 25 сентября. Ну, нормально?! А 3 августа что было?

Эта жлобская контора и 25 сентября может сказать, что условия выполнены и выплата будет после 25 октября.

Жулики!

И это только одно проявление их натуры. Второе было, когда они пять раз списали с карты сумму покупки в магазине. Вернули только две. Возврата ещё двух пришлось месяц ждать.

Одно слово - шарашкина контора!



P.S. От подачи обращения прошло уже 52 дня. По Закону "Про звернення громадян" у них на ответ есть 30 дней. При необходимости дополнительного рассмотрения - 45. Они нарушают закон.

Как их заставить соблюдать закон, и какая вообще предусмотрена ответственность за нарушение этого закона?