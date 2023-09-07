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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 103104105106

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 3.4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
3
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 10:09

СЕП

все що зранку відправив всюди дійшло менше за півгодини
і навпаки , це ФАК АП з боку відправника ( Банк Інвестицій та Заощаджень , Банк Глобус , Банк Юнекс ) у вихідні відправив на Кредо відсотки - БІС сьогодні у 9-15 , Глобус у 9-55 , Юнекс ще думає коли йому відправити ... короче Юнекс хоч і безкоштовно , погано працює .
sens
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 11:23

  sens написав:все що зранку відправив всюди дійшло менше за півгодини
і навпаки , це ФАК АП з боку відправника ( Банк Інвестицій та Заощаджень , Банк Глобус , Банк Юнекс ) у вихідні відправив на Кредо відсотки - БІС сьогодні у 9-15 , Глобус у 9-55 , Юнекс ще думає коли йому відправити ... короче Юнекс хоч і безкоштовно , погано працює .


вони збираються роботи валютообмін онлайн чи для кредо це анріал?
bems654556
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 12:59

  bems654556 написав:
  sens написав:все що зранку відправив всюди дійшло менше за півгодини
і навпаки , це ФАК АП з боку відправника ( Банк Інвестицій та Заощаджень , Банк Глобус , Банк Юнекс ) у вихідні відправив на Кредо відсотки - БІС сьогодні у 9-15 , Глобус у 9-55 , Юнекс ще думає коли йому відправити ... короче Юнекс хоч і безкоштовно , погано працює .


вони збираються роботи валютообмін онлайн чи для кредо це анріал?


бюджетов нету
вы их предыдущее приложение помните? а потом - РРАЗ - и сделали приличненькое(!)
НО! как сделали - так ничего с тех пор и не менялось, так понимаю разработка на аутсорсе, надо ждать
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 17:06

Re: Кредобанк

так понимаю, все же онлайн обмен не планируют запустить ? конверт тоже тяжко открыть , до 13.... как-то печально... получается , у банка из плюсов его владелец?

Господа, для каких целей вы кредо используете , если не секрет?)
bems654556
 
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