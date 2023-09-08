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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 вер, 2023 10:09
все що зранку відправив всюди дійшло менше за півгодини
і навпаки , це ФАК АП з боку відправника ( Банк Інвестицій та Заощаджень , Банк Глобус , Банк Юнекс ) у вихідні відправив на Кредо відсотки - БІС сьогодні у 9-15 , Глобус у 9-55 , Юнекс ще думає коли йому відправити ... короче Юнекс хоч і безкоштовно , погано працює .
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sens
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Додано: Пон 04 вер, 2023 11:23
sens написав:
все що зранку відправив всюди дійшло менше за півгодини
і навпаки , це ФАК АП з боку відправника ( Банк Інвестицій та Заощаджень , Банк Глобус , Банк Юнекс ) у вихідні відправив на Кредо відсотки - БІС сьогодні у 9-15 , Глобус у 9-55 , Юнекс ще думає коли йому відправити ... короче Юнекс хоч і безкоштовно , погано працює .
вони збираються роботи валютообмін онлайн чи для кредо це анріал?
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bems654556
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Додано: Пон 04 вер, 2023 12:59
bems654556 написав: sens написав:
все що зранку відправив всюди дійшло менше за півгодини
і навпаки , це ФАК АП з боку відправника ( Банк Інвестицій та Заощаджень , Банк Глобус , Банк Юнекс ) у вихідні відправив на Кредо відсотки - БІС сьогодні у 9-15 , Глобус у 9-55 , Юнекс ще думає коли йому відправити ... короче Юнекс хоч і безкоштовно , погано працює .
вони збираються роботи валютообмін онлайн чи для кредо це анріал?
бюджетов нету
вы их предыдущее приложение помните? а потом - РРАЗ - и сделали приличненькое(!)
НО! как сделали - так ничего с тех пор и не менялось, так понимаю разработка на аутсорсе, надо ждать
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cohan
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Додано: Чет 07 вер, 2023 17:06
так понимаю, все же онлайн обмен не планируют запустить ? конверт тоже тяжко открыть , до 13.... как-то печально... получается , у банка из плюсов его владелец?
Господа, для каких целей вы кредо используете , если не секрет?)
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bems654556
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Додано: Чет 07 вер, 2023 21:32
bems654556 написав:
так понимаю, все же онлайн обмен не планируют запустить ? конверт тоже тяжко открыть , до 13.... как-то печально... получается , у банка из плюсов его владелец?
Господа, для каких целей вы кредо используете , если не секрет?)
заходим кофе угоститься после 14
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Додано: Чет 07 вер, 2023 22:03
bems654556 написав:
так понимаю, все же онлайн обмен не планируют запустить ? конверт тоже тяжко открыть , до 13.... как-то печально... получается , у банка из плюсов его владелец?
Господа, для каких целей вы кредо используете , если не секрет?)
ну еще визу в Польшу оплатить можно
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 08:20
bems654556 написав:
так понимаю, все же онлайн обмен не планируют запустить ? конверт тоже тяжко открыть , до 13.... как-то печально... получается , у банка из плюсов его владелец?
Господа, для каких целей вы кредо используете , если не секрет?)
Надійно і стабільність, кращий сервіс по надійним держбанкам - Ощадбанку, Укрексімбанк, Укргазбанк. Є популярний продукт в польських злотих
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sens
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 11:20
Не пускает в приложение на двух аккаунтах со вчерашнего вечера. У вас как?
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Ferlakur
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 11:31
Ferlakur написав:
Не пускает в приложение на двух аккаунтах со вчерашнего вечера. У вас как?
не робить
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