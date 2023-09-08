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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 вер, 2023 12:30
Re: Кредобанк
Уже работает
Додано: П'ят 08 вер, 2023 15:23
З 1 жовтня 2023 року Кредобанк відновлює нарахування штрафних санкцій та інших платежів за порушення кредитних зобов’язань
Додано: Суб 09 вер, 2023 01:56
Типу, з першого жовтня вони перестануть визнавати
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