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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 вер, 2023 12:30
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 15:23
З 1 жовтня 2023 року Кредобанк відновлює нарахування штрафних санкцій та інших платежів за порушення кредитних зобов’язань
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greenozon
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Додано: Суб 09 вер, 2023 01:56
greenozon написав:
З 1 жовтня 2023 року Кредобанк відновлює нарахування штрафних санкцій та інших платежів за порушення кредитних зобов’язань
Типу, з першого жовтня вони перестануть визнавати Цивільний кодекс України
? Щойно перевірив, п.18 прикінцевих положень поки нікуди зникати не збирається.
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klug
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Додано: Суб 09 вер, 2023 05:22
klug написав:
Типу, з першого жовтня вони перестануть визнавати Цивільний кодекс України
? Щойно перевірив, п.18 прикінцевих положень поки нікуди зникати не збирається.
В п18 идёт речь о просрочке, а нарушением может быть отнюдь не только просрочка
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Chicheva
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Додано: Нед 10 вер, 2023 01:47
Chicheva написав: klug написав:
Типу, з першого жовтня вони перестануть визнавати Цивільний кодекс України
? Щойно перевірив, п.18 прикінцевих положень поки нікуди зникати не збирається.
В п18 идёт речь о просрочке, а нарушением может быть отнюдь не только просрочка
Наведіть приклади, будь ласка? Я щось нічого не можу придумати за що ще могли б штрафувати, але цього досі не робили, хоча воно й не підпадає під п.18.
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klug
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