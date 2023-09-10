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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 104105106107

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Кредобанк 3.4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
3
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 12:30

Re: Кредобанк

Уже работает
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 15:23

З 1 жовтня 2023 року Кредобанк відновлює нарахування штрафних санкцій та інших платежів за порушення кредитних зобов’язань
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 01:56

  greenozon написав:З 1 жовтня 2023 року Кредобанк відновлює нарахування штрафних санкцій та інших платежів за порушення кредитних зобов’язань

Типу, з першого жовтня вони перестануть визнавати Цивільний кодекс України? Щойно перевірив, п.18 прикінцевих положень поки нікуди зникати не збирається.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 05:22

Re: Кредобанк

klug написав:Типу, з першого жовтня вони перестануть визнавати Цивільний кодекс України? Щойно перевірив, п.18 прикінцевих положень поки нікуди зникати не збирається.


В п18 идёт речь о просрочке, а нарушением может быть отнюдь не только просрочка
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 01:47

  Chicheva написав:
klug написав:Типу, з першого жовтня вони перестануть визнавати Цивільний кодекс України? Щойно перевірив, п.18 прикінцевих положень поки нікуди зникати не збирається.


В п18 идёт речь о просрочке, а нарушением может быть отнюдь не только просрочка

Наведіть приклади, будь ласка? Я щось нічого не можу придумати за що ще могли б штрафувати, але цього досі не робили, хоча воно й не підпадає під п.18.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 14:56

Re: Кредобанк

klug написав:Наведіть приклади, будь ласка? Я щось нічого не можу придумати за що ще могли б штрафувати, але цього досі не робили, хоча воно й не підпадає під п.18.

В каждом банке/договоре это индивидуально, первоисточником таких штрафов являются договорные отношения - как пример можно указать обязательство клиента согласовывать с текущим кредитором получение кредитов в других банках
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 18:06

  Chicheva написав:
klug написав:Наведіть приклади, будь ласка? Я щось нічого не можу придумати за що ще могли б штрафувати, але цього досі не робили, хоча воно й не підпадає під п.18.

В каждом банке/договоре это индивидуально, первоисточником таких штрафов являются договорные отношения - как пример можно указать обязательство клиента согласовывать с текущим кредитором получение кредитов в других банках

Успіхів їм стягнути такий штраф.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 18:14

Re: Кредобанк

klug написав:Успіхів їм стягнути такий штраф.

Самый гуманный суд всегда рассудит в случае не согласия сторон, но все обязательства и их последствия вытекают из договорных отношений
Chicheva
 
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