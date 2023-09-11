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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 105106107108

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 3.4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
3
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 11:12

  Monk23 написав:
  J написав:Иб опять лежит

Вроде заработал.

Заработал и опять упал
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 12:07

  J написав:
  Monk23 написав:
  J написав:Иб опять лежит

Вроде заработал.

Заработал и опять упал

банк превращается из онлайна в офлайн ощадную кассу для валюты для неторопливых пенсионеров ..... или в банке тоже софт не работает при сбоях интернет-банкинга?
bems654556
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 13:17

Re: Кредобанк

які є новини? коли полагодять додаток?
Andey
 
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  #<1 ... 105106107108
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