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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 вер, 2023 11:12
Monk23 написав: J написав:
Иб опять лежит
Вроде заработал.
Заработал и опять упал
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Додано: Пон 11 вер, 2023 12:07
J написав: Monk23 написав: J написав:
Иб опять лежит
Вроде заработал.
Заработал и опять упал
банк превращается из онлайна в офлайн ощадную кассу для валюты для неторопливых пенсионеров ..... или в банке тоже софт не работает при сбоях интернет-банкинга?
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Додано: Пон 11 вер, 2023 13:17
які є новини? коли полагодять додаток?
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