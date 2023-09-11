Заработал и опять упал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 вер, 2023 11:12
Додано: Пон 11 вер, 2023 12:07
Додано: Пон 11 вер, 2023 13:17
Re: Кредобанк
які є новини? коли полагодять додаток?
Додано: Пон 11 вер, 2023 15:30
Додано: Пон 11 вер, 2023 15:38
выгоняют нашего брата - на сайте ж давно Вип Элит убрали, да и прочие Старты - осталось только Крафты и Правильна
впрочем, я Крафт уже с лета
Додано: Пон 11 вер, 2023 16:31
Додано: Пон 11 вер, 2023 16:35
Re: Кредобанк
веб ІБ працює?
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