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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 вер, 2023 11:12
Monk23 написав: J написав:
Иб опять лежит
Вроде заработал.
Заработал и опять упал
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Додано: Пон 11 вер, 2023 12:07
J написав: Monk23 написав: J написав:
Иб опять лежит
Вроде заработал.
Заработал и опять упал
банк превращается из онлайна в офлайн ощадную кассу для валюты для неторопливых пенсионеров ..... или в банке тоже софт не работает при сбоях интернет-банкинга?
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Додано: Пон 11 вер, 2023 13:17
які є новини? коли полагодять додаток?
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Andey
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Додано: Пон 11 вер, 2023 15:30
Andey написав:
які є новини? коли полагодять додаток?
Що за зміни по пакетам? Дзвонять з відділення і пропонують перейти з віп на правильну безкоштовно або інший віп з абонкой 300 грн
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sens
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Додано: Пон 11 вер, 2023 15:38
sens написав: Andey написав:
які є новини? коли полагодять додаток?
Що за зміни по пакетам? Дзвонять з відділення і пропонують перейти з віп на правильну безкоштовно або інший віп з абонкой 300 грн
выгоняют нашего брата - на сайте ж давно Вип Элит убрали, да и прочие Старты - осталось только Крафты и Правильна
впрочем, я Крафт уже с лета
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cohan
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Додано: Пон 11 вер, 2023 16:31
J написав: Monk23 написав: J написав:
Иб опять лежит
Вроде заработал.
Заработал и опять упал
вперше побачив в Веб ІБ якусь дивину (після вводу правильного лоігна та паролю) -
"Операцію заборонено правилами банку"
що це таке??
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greenozon
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Додано: Пон 11 вер, 2023 16:35
веб ІБ працює?
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Andey
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Додано: Пон 11 вер, 2023 17:07
cohan написав: sens написав: Andey написав:
які є новини? коли полагодять додаток?
Що за зміни по пакетам? Дзвонять з відділення і пропонують перейти з віп на правильну безкоштовно або інший віп з абонкой 300 грн
выгоняют нашего брата - на сайте ж давно Вип Элит убрали, да и прочие Старты - осталось только Крафты и Правильна
впрочем, я Крафт уже с лета
Як вам взагалі умови і обслуговування:?
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sens
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Додано: Пон 11 вер, 2023 17:36
Імхо, можливо це в муках народжується продаж валюти онлайн
Відносно пакетів: раніше платили 150, тепер 300 грн., за то збільшують ліміти на зняття готівки. Навіть картки не міняють.
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andriy_z
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