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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 106107108109

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 3.4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
3
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 19:18

  Andey написав:веб ІБ працює?

а що вам пише?
greenozon
 
Повідомлень: 15487
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 11:02

  greenozon написав:а що вам пише?

пише н\д замість залишку по карті
J
 
Повідомлень: 5982
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 313 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 11:05

Кредо ІБ запрацював
наче все на місці

із цікавинок - після відкриття депозиту пропонує вислати підписаний ЕЦП договір в пдф форматі на емейл (приходить із затримкою, але приходить)

щось таки допилюють, що є добре
greenozon
 
Повідомлень: 15487
З нами з: 01.06.14
Подякував: 350 раз.
Подякували: 1474 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 11:17

  greenozon написав:Кредо ІБ запрацював
наче все на місці

із цікавинок -
може вже працює й онлайн-обмін валют ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 2750
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 11:19

flysoulfly Пробував через мобільний клієнт, далі не пускає. "Операція не є дозволена правилами банку" чи якось так
Majesty
 
Повідомлень: 7
З нами з: 10.11.22
Подякував: 5 раз.
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Кредобанк (1085)
12.09.2023 11:19
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