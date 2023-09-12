а що вам пише?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 вер, 2023 11:05
Кредо ІБ запрацював
наче все на місці
із цікавинок - після відкриття депозиту пропонує вислати підписаний ЕЦП договір в пдф форматі на емейл (приходить із затримкою, але приходить)
щось таки допилюють, що є добре
Додано: Вів 12 вер, 2023 11:17
Додано: Вів 12 вер, 2023 11:19
flysoulfly Пробував через мобільний клієнт, далі не пускає. "Операція не є дозволена правилами банку" чи якось так
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