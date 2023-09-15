а що вам пише?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 вер, 2023 11:05
Кредо ІБ запрацював
наче все на місці
із цікавинок - після відкриття депозиту пропонує вислати підписаний ЕЦП договір в пдф форматі на емейл (приходить із затримкою, але приходить)
щось таки допилюють, що є добре
Додано: Вів 12 вер, 2023 11:17
Додано: Вів 12 вер, 2023 11:19
flysoulfly Пробував через мобільний клієнт, далі не пускає. "Операція не є дозволена правилами банку" чи якось так
Додано: Сер 13 вер, 2023 21:15
12 вересня 2023 року з 15:00 призупинилась виплата грошових переказів Western Union через усі відділення АТ «Кредобанк» у зв’язку з тим, що Національний банк України скасував реєстрацію та виключив із Реєстру платіжної інфраструктури відомості про ПрАТ «УФГ» (як учасника платіжної системи Western Union), через яку банк співпрацював по виплатах Western Union.
Додано: П'ят 15 вер, 2023 19:18
Welcome-бонус это какой-то развод для приезжих? В семье три карты, по всем условия были выполнены, но ни по одной банк этого не признал. После многочисленных атак горячей линии согласились только по одной карте. По двум другим обращение до сих пор даже не рассмотрено. А с момента обращения уже два с половиной месяца прошло.
Вот и делайте выводы о качестве этого банка: и о том, как собственные акции соблюдает, и о том, как плюет на Закон "Про звернення громадян".
Кстати, сегодня звонил, и даже горячка признала, что должны были ответить в течение 30 дней. Но что они могут, кроме отправки ещё одного обращения. А там на верху всем плевать, похоже.
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