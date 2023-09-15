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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Кредобанк 3.4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
3
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 19:18

  Andey написав:веб ІБ працює?

а що вам пише?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 11:02

  greenozon написав:а що вам пише?

пише н\д замість залишку по карті
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 11:05

Кредо ІБ запрацював
наче все на місці

із цікавинок - після відкриття депозиту пропонує вислати підписаний ЕЦП договір в пдф форматі на емейл (приходить із затримкою, але приходить)

щось таки допилюють, що є добре
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 11:17

  greenozon написав:Кредо ІБ запрацював
наче все на місці

із цікавинок -
може вже працює й онлайн-обмін валют ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 11:19

flysoulfly Пробував через мобільний клієнт, далі не пускає. "Операція не є дозволена правилами банку" чи якось так
Majesty
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 21:15

12 вересня 2023 року з 15:00 призупинилась виплата грошових переказів Western Union через усі відділення АТ «Кредобанк» у зв’язку з тим, що Національний банк України скасував реєстрацію та виключив із Реєстру платіжної інфраструктури відомості про ПрАТ «УФГ» (як учасника платіжної системи Western Union), через яку банк співпрацював по виплатах Western Union.


https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... tern-union
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 19:18

Welcome-бонус это какой-то развод для приезжих? В семье три карты, по всем условия были выполнены, но ни по одной банк этого не признал. После многочисленных атак горячей линии согласились только по одной карте. По двум другим обращение до сих пор даже не рассмотрено. А с момента обращения уже два с половиной месяца прошло.
Вот и делайте выводы о качестве этого банка: и о том, как собственные акции соблюдает, и о том, как плюет на Закон "Про звернення громадян".
Кстати, сегодня звонил, и даже горячка признала, что должны были ответить в течение 30 дней. Но что они могут, кроме отправки ещё одного обращения. А там на верху всем плевать, похоже.
candidat
 
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