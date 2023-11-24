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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 лис, 2023 18:44
Зіпсувався банк в якості співпраці з ФОП на валютних контрактах, незалежно від ситуації на міжбанку- в Кредо фіксований низький курс (значно нижче рівня міжбанку).
Додано: Вів 14 лис, 2023 11:47
від сьогодні впали деякі депозитні ставки
Додано: Вів 14 лис, 2023 13:19
Мені обслуговування тут набагато краще Ощад - ставки і обслуговування майже однакові
Додано: П'ят 17 лис, 2023 14:04
Неожиданно зачислили 500грн за выполнение условий за вторые, последние 3 мес. по Правильной, и смс об этом пришла.
Но что интересно, что последний месяц из 3 - это ноябрь, и оплат еще не сделано на все 3000грн.
И шо делать?
продолжать докупать ЕЩЕ ПОЛОВИНУ до 3000грн , шоб они, опомнившись (мож был временный сбой какой-то), не забрали 500грн обратно как типа 'ошибочно начисленные" ?
или почему-то всьо уже окончательно ОК, и не нужно платить с этой карты теперь впустую без КБ на эти около 1500грн ?
Додано: П'ят 24 лис, 2023 15:46
отсюда СЭП сегодня вообще не уходит?
полчаса не слали смс,
затем "платіж в обробці",
затем... всьо в исходном состоянии
Если сейчас с Правильной всьо утяну чужим р2р - они реально сделают овердрафт
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