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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Кредобанк 3.1 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
38%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Пон 13 лис, 2023 18:44

Зіпсувався банк в якості співпраці з ФОП на валютних контрактах, незалежно від ситуації на міжбанку- в Кредо фіксований низький курс (значно нижче рівня міжбанку).
andriy_z
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лис, 2023 11:47

від сьогодні впали деякі депозитні ставки

https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... 2-misyaciv
greenozon
 
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1
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Повідомлення Додано: Вів 14 лис, 2023 13:19

  greenozon написав:від сьогодні впали деякі депозитні ставки

https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... 2-misyaciv

Мені обслуговування тут набагато краще Ощад - ставки і обслуговування майже однакові
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 14:04

Неожиданно зачислили 500грн за выполнение условий за вторые, последние 3 мес. по Правильной, и смс об этом пришла.
Но что интересно, что последний месяц из 3 - это ноябрь, и оплат еще не сделано на все 3000грн. :shock:

И шо делать?
продолжать докупать ЕЩЕ ПОЛОВИНУ до 3000грн , шоб они, опомнившись (мож был временный сбой какой-то), не забрали 500грн обратно как типа 'ошибочно начисленные" ?
или почему-то всьо уже окончательно ОК, и не нужно платить с этой карты теперь впустую без КБ на эти около 1500грн ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 15:46

отсюда СЭП сегодня вообще не уходит?
полчаса не слали смс,
затем "платіж в обробці",
затем... всьо в исходном состоянии :evil:

Если сейчас с Правильной всьо утяну чужим р2р - они реально сделают овердрафт :evil:
flysoulfly
 
Повідомлень: 3849
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 13:45

В додатку є якісь віконце з назвою "Повідомлення" і в ньому можно щось написати нібито в адресу банку. Так виникло питання, оці листи так в додатку і залишаються, чи вони доходять до серверу банку і вже там в корзину попадають?
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 14:20

  flysoulfly написав:отсюда СЭП сегодня вообще не уходит?
полчаса не слали смс,
затем "платіж в обробці",
затем... всьо в исходном состоянии :evil:

Если сейчас с Правильной всьо утяну чужим р2р - они реально сделают овердрафт :evil:


ви робили в опердень? зазвичай, хв 10-15
bems654556
 
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