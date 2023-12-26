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+15хв і у Вхідних буде відповідь
а потім збираєте Пушики в Хісторі, вони самі в поле паролю не підставляються
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 гру, 2023 16:44
Додано: Вів 26 гру, 2023 17:14
Уточнення ідентифікації клієнта
Прислали SMS, що потрібно оновити дані з посиланням на веб сторінку. Там пишуть що треба брати доки і йти до відділення. Я гадав що всі банки вже перейшли на верифікацію через ДІЯ. Чи є якась можливість зробити це віддалено?
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