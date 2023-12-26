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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 гру, 2023 16:44
Ferlakur написав: Amethyst написав:
Кредо по запиту в застосунку протягом 15хв переводить отримання ОТП з СМС на Пуші.
А де це в додатку?
Більше/Повідомлення/Вихідні
+15хв і у Вхідних буде відповідь
а потім збираєте Пушики в Хісторі, вони самі в поле паролю не підставляються
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Amethyst
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Додано: Чет 14 гру, 2023 06:08
Amethyst
Якась профанація, а не други фактор...
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klug
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Додано: Вів 26 гру, 2023 17:14
Прислали SMS, що потрібно оновити дані з посиланням на веб сторінку. Там пишуть що треба брати доки і йти до відділення. Я гадав що всі банки вже перейшли на верифікацію через ДІЯ. Чи є якась можливість зробити це віддалено?
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Lazy
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Додано: Вів 26 гру, 2023 20:26
Lazy написав:
Прислали SMS, що потрібно оновити дані з посиланням на веб сторінку. Там пишуть що треба брати доки і йти до відділення. Я гадав що всі банки вже перейшли на верифікацію через ДІЯ. Чи є якась можливість зробити це віддалено?
жэ нэма
но теоретически иногда бывает, но не сейчас, удаленное открытие прикрыли, видимо неспроста
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cohan
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Додано: Вів 26 гру, 2023 20:56
cohan написав: Lazy написав:
Прислали SMS, що потрібно оновити дані з посиланням на веб сторінку. Там пишуть що треба брати доки і йти до відділення. Я гадав що всі банки вже перейшли на верифікацію через ДІЯ. Чи є якась можливість зробити це віддалено?
жэ нэма
но теоретически иногда бывает, но не сейчас, удаленное открытие прикрыли, видимо неспроста
вони відновили ж
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bems654556
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Додано: Вів 26 гру, 2023 20:59
bems654556 написав: cohan написав: Lazy написав:
Прислали SMS, що потрібно оновити дані з посиланням на веб сторінку. Там пишуть що треба брати доки і йти до відділення. Я гадав що всі банки вже перейшли на верифікацію через ДІЯ. Чи є якась можливість зробити це віддалено?
жэ нэма
но теоретически иногда бывает, но не сейчас, удаленное открытие прикрыли, видимо неспроста
вони відновили ж
да, тоже видел эту новость
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