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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 113114115116

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Кредобанк 3.1 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
38%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 16:44

  Ferlakur написав:
  Amethyst написав:Кредо по запиту в застосунку протягом 15хв переводить отримання ОТП з СМС на Пуші.

А де це в додатку?

Більше/Повідомлення/Вихідні
+15хв і у Вхідних буде відповідь
а потім збираєте Пушики в Хісторі, вони самі в поле паролю не підставляються :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 06:08

Amethyst
Якась профанація, а не други фактор...
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 17:14

Уточнення ідентифікації клієнта

Прислали SMS, що потрібно оновити дані з посиланням на веб сторінку. Там пишуть що треба брати доки і йти до відділення. Я гадав що всі банки вже перейшли на верифікацію через ДІЯ. Чи є якась можливість зробити це віддалено?
Lazy
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 20:26

  Lazy написав:Прислали SMS, що потрібно оновити дані з посиланням на веб сторінку. Там пишуть що треба брати доки і йти до відділення. Я гадав що всі банки вже перейшли на верифікацію через ДІЯ. Чи є якась можливість зробити це віддалено?


жэ нэма

но теоретически иногда бывает, но не сейчас, удаленное открытие прикрыли, видимо неспроста
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 20:56

  cohan написав:
  Lazy написав:Прислали SMS, що потрібно оновити дані з посиланням на веб сторінку. Там пишуть що треба брати доки і йти до відділення. Я гадав що всі банки вже перейшли на верифікацію через ДІЯ. Чи є якась можливість зробити це віддалено?


жэ нэма

но теоретически иногда бывает, но не сейчас, удаленное открытие прикрыли, видимо неспроста

вони відновили ж
bems654556
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 20:59

  bems654556 написав:
  cohan написав:
  Lazy написав:Прислали SMS, що потрібно оновити дані з посиланням на веб сторінку. Там пишуть що треба брати доки і йти до відділення. Я гадав що всі банки вже перейшли на верифікацію через ДІЯ. Чи є якась можливість зробити це віддалено?


жэ нэма

но теоретически иногда бывает, но не сейчас, удаленное открытие прикрыли, видимо неспроста

вони відновили ж
да, тоже видел эту новость
flysoulfly
 
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