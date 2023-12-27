Більше/Повідомлення/Вихідні
+15хв і у Вхідних буде відповідь
а потім збираєте Пушики в Хісторі, вони самі в поле паролю не підставляються
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 гру, 2023 16:44
Додано: Вів 26 гру, 2023 17:14
Уточнення ідентифікації клієнта
Прислали SMS, що потрібно оновити дані з посиланням на веб сторінку. Там пишуть що треба брати доки і йти до відділення. Я гадав що всі банки вже перейшли на верифікацію через ДІЯ. Чи є якась можливість зробити це віддалено?
Додано: Вів 26 гру, 2023 20:26
жэ нэма
но теоретически иногда бывает, но не сейчас, удаленное открытие прикрыли, видимо неспроста
Додано: Вів 26 гру, 2023 20:56
вони відновили ж
Додано: Вів 26 гру, 2023 20:59
да, тоже видел эту новость
Додано: Сер 27 гру, 2023 10:59
А що це за новина про якусь термінову подачу суми максимальних надходжень? Що якщо подати кілька мільйонів, а реально прийде кілька тисяч?
Додано: Сер 27 гру, 2023 11:12
Re: Кредобанк
дебильное требование НБУ по финмону которое банки решили так же по дебильному исполнить.
ну наказывать за то что пришло мало вас точно не будут. Единственно есть вероятность что если подать слишком много то у финмона могут возникнуть вопросы другого плана - "откуда дровишки?" Но считаю это тоже не критичным - сумму вы декларируете ПРЕДПОЛАГАЕМУЮ!!! То есть при возникновении у банка вопросов почему много всегда можно ответить, что ПРЕДПОЛАГАЕТЕ продать свою квартиру (машину, дачу), но точную сумму знать не можете и потому декларируете ОРИЕНТИРОВОЧНО. Ну а потом - передумали, сделка сорвалась и т.п. С этим уже проще.
Додано: Сер 27 гру, 2023 11:27
Отакі ігри починаються
Якщо сума зміниться
Якщо очікування щодо надходжень зміняться, завжди можна надати нову інформацію;
Якщо рахунок протягом календарного місяця надійде більше коштів, ніж сума, яку раніше повідомили банку, можна надати інформацію і документи, які пояснюють причини перевищення, а також повідомити про очікувану максимальну суму надходжень.
Додано: Сер 27 гру, 2023 11:52
загалом, якщо прочитати саму постанову, то там є хіба згадування про перевищення суми більше ніж удвічі та якісь дії. При меншій сумі - нічого. Тому й питання, якщо я напишу що чекаю 20 мільйонів, але буду отримувати 20 тисяч - наче ж ніяких дій постановою не передбачено.
Просто ж можна отримувати зарплату, яка прогнозована та премії, які не прогнозовані чи не регулярні - я що кожного місяця маю грати в їх рулєтку?
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