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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 113114115116

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Кредобанк 3.1 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
38%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 16:44

  Ferlakur написав:
  Amethyst написав:Кредо по запиту в застосунку протягом 15хв переводить отримання ОТП з СМС на Пуші.

А де це в додатку?

Більше/Повідомлення/Вихідні
+15хв і у Вхідних буде відповідь
а потім збираєте Пушики в Хісторі, вони самі в поле паролю не підставляються :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 06:08

Amethyst
Якась профанація, а не други фактор...
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 17:14

Уточнення ідентифікації клієнта

Прислали SMS, що потрібно оновити дані з посиланням на веб сторінку. Там пишуть що треба брати доки і йти до відділення. Я гадав що всі банки вже перейшли на верифікацію через ДІЯ. Чи є якась можливість зробити це віддалено?
Lazy
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 20:26

  Lazy написав:Прислали SMS, що потрібно оновити дані з посиланням на веб сторінку. Там пишуть що треба брати доки і йти до відділення. Я гадав що всі банки вже перейшли на верифікацію через ДІЯ. Чи є якась можливість зробити це віддалено?


жэ нэма

но теоретически иногда бывает, но не сейчас, удаленное открытие прикрыли, видимо неспроста
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 20:56

  cohan написав:
  Lazy написав:Прислали SMS, що потрібно оновити дані з посиланням на веб сторінку. Там пишуть що треба брати доки і йти до відділення. Я гадав що всі банки вже перейшли на верифікацію через ДІЯ. Чи є якась можливість зробити це віддалено?


жэ нэма

но теоретически иногда бывает, но не сейчас, удаленное открытие прикрыли, видимо неспроста

вони відновили ж
bems654556
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 20:59

  bems654556 написав:
  cohan написав:
  Lazy написав:Прислали SMS, що потрібно оновити дані з посиланням на веб сторінку. Там пишуть що треба брати доки і йти до відділення. Я гадав що всі банки вже перейшли на верифікацію через ДІЯ. Чи є якась можливість зробити це віддалено?


жэ нэма

но теоретически иногда бывает, но не сейчас, удаленное открытие прикрыли, видимо неспроста

вони відновили ж
да, тоже видел эту новость
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 10:59

https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... -za-misyac

А що це за новина про якусь термінову подачу суми максимальних надходжень? Що якщо подати кілька мільйонів, а реально прийде кілька тисяч?
poptab
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 11:12

Re: Кредобанк

  poptab написав:А що це за новина про якусь термінову подачу суми максимальних надходжень?
дебильное требование НБУ по финмону которое банки решили так же по дебильному исполнить.
  poptab написав:Що якщо подати кілька мільйонів, а реально прийде кілька тисяч?

ну наказывать за то что пришло мало вас точно не будут. Единственно есть вероятность что если подать слишком много то у финмона могут возникнуть вопросы другого плана - "откуда дровишки?" Но считаю это тоже не критичным - сумму вы декларируете ПРЕДПОЛАГАЕМУЮ!!! То есть при возникновении у банка вопросов почему много всегда можно ответить, что ПРЕДПОЛАГАЕТЕ продать свою квартиру (машину, дачу), но точную сумму знать не можете и потому декларируете ОРИЕНТИРОВОЧНО. Ну а потом - передумали, сделка сорвалась и т.п. С этим уже проще.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 11:27

Отакі ігри починаються :)

Якщо сума зміниться
Якщо очікування щодо надходжень зміняться, завжди можна надати нову інформацію;
Якщо рахунок протягом календарного місяця надійде більше коштів, ніж сума, яку раніше повідомили банку, можна надати інформацію і документи, які пояснюють причини перевищення, а також повідомити про очікувану максимальну суму надходжень.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 11:52

загалом, якщо прочитати саму постанову, то там є хіба згадування про перевищення суми більше ніж удвічі та якісь дії. При меншій сумі - нічого. Тому й питання, якщо я напишу що чекаю 20 мільйонів, але буду отримувати 20 тисяч - наче ж ніяких дій постановою не передбачено.
Просто ж можна отримувати зарплату, яка прогнозована та премії, які не прогнозовані чи не регулярні - я що кожного місяця маю грати в їх рулєтку?
poptab
 
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