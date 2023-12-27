poptab написав:загалом, якщо прочитати саму постанову, то там є хіба згадування про перевищення суми більше ніж удвічі та якісь дії. При меншій сумі - нічого. Тому й питання, якщо я напишу що чекаю 20 мільйонів, але буду отримувати 20 тисяч - наче ж ніяких дій постановою не передбачено.
Просто ж можна отримувати зарплату, яка прогнозована та премії, які не прогнозовані чи не регулярні - я що кожного місяця маю грати в їх рулєтку?
робить як Ростислав Шурма - вкажіть що очікуєте гроші які віддали в борг ... приблизно 240 000 000 грн