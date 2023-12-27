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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 114115116117

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 3.1 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
38%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 13:08

  poptab написав:загалом, якщо прочитати саму постанову, то там є хіба згадування про перевищення суми більше ніж удвічі та якісь дії. При меншій сумі - нічого. Тому й питання, якщо я напишу що чекаю 20 мільйонів, але буду отримувати 20 тисяч - наче ж ніяких дій постановою не передбачено.
Просто ж можна отримувати зарплату, яка прогнозована та премії, які не прогнозовані чи не регулярні - я що кожного місяця маю грати в їх рулєтку?


робить як Ростислав Шурма - вкажіть що очікуєте гроші які віддали в борг ... приблизно 240 000 000 грн
sens
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  #<1 ... 114115116117
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