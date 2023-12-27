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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 гру, 2023 13:08
poptab написав:
загалом, якщо прочитати саму постанову, то там є хіба згадування про перевищення суми більше ніж удвічі та якісь дії. При меншій сумі - нічого. Тому й питання, якщо я напишу що чекаю 20 мільйонів, але буду отримувати 20 тисяч - наче ж ніяких дій постановою не передбачено.
Просто ж можна отримувати зарплату, яка прогнозована та премії, які не прогнозовані чи не регулярні - я що кожного місяця маю грати в їх рулєтку?
робить як Ростислав Шурма - вкажіть що очікуєте гроші які віддали в борг ... приблизно 240 000 000 грн
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Додано: Сер 27 гру, 2023 13:54
poptab написав:
ніяких дій постановою не передбачено
так, написати можна що завгодно! Це просто додатковий тригер для фінмону
І вас може будь-коли перевірити той фінмон, і запит буде на ВЖЕ отримані по факту вами кошти
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Додано: Сер 27 гру, 2023 14:52
Amethyst та мені нічого ховати, у мене дохід з одного й того ж джерела вже багато років, тільки він не рівномірний. Бажання у вгадування сум щоразу щось нема, нехай їх прогнозисти вираховують якщо дуже треба
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poptab
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