poptab написав:загалом, якщо прочитати саму постанову, то там є хіба згадування про перевищення суми більше ніж удвічі та якісь дії. При меншій сумі - нічого. Тому й питання, якщо я напишу що чекаю 20 мільйонів, але буду отримувати 20 тисяч - наче ж ніяких дій постановою не передбачено. Просто ж можна отримувати зарплату, яка прогнозована та премії, які не прогнозовані чи не регулярні - я що кожного місяця маю грати в їх рулєтку?
робить як Ростислав Шурма - вкажіть що очікуєте гроші які віддали в борг ... приблизно 240 000 000 грн
Amethyst та мені нічого ховати, у мене дохід з одного й того ж джерела вже багато років, тільки він не рівномірний. Бажання у вгадування сум щоразу щось нема, нехай їх прогнозисти вираховують якщо дуже треба
poptab написав:Amethyst та мені нічого ховати, у мене дохід з одного й того ж джерела вже багато років, тільки він не рівномірний. Бажання у вгадування сум щоразу щось нема, нехай їх прогнозисти вираховують якщо дуже треба
Так це не бажання, це обов'язок кожного клієнта банку, якщо він хоче і надалі залишатися клієнтом. Я не знаю, як там згідно Конституції, але 3 міс тому НБУ оприлюднив свої вимоги згідно постанови № 110 від 5 вересня 2023 року, щодо посилення фінмону
poptab написав:Amethyst та мені нічого ховати, у мене дохід з одного й того ж джерела вже багато років, тільки він не рівномірний. Бажання у вгадування сум щоразу щось нема, нехай їх прогнозисти вираховують якщо дуже треба
Так це не бажання, це обов'язок кожного клієнта банку, якщо він хоче і надалі залишатися клієнтом. Я не знаю, як там згідно Конституції, але 3 міс тому НБУ оприлюднив свої вимоги згідно постанови № 110 від 5 вересня 2023 року, щодо посилення фінмону
До чого тут фінмон? Це якесь прогнозування, а не фінмон.
Якщо сума фактична не перевищує подвійного прогнозу то ніхто й не чіпатиме. Але подати ти можеш любе
Слушайте, а если Кредо задержал аж на три месяца выплату Welcome-бонуса за выполненные условия, при этом ещё и обвинял, что условия не выполнены, разбирался эти три месяца, но бонус таки отдал. Выходит, не выплатил вовремя необоснованно. Это же нарушение договора? Вдобавок, мое обращение рассматривал не положенные 30 дней, а три месяца. Это тоже нарушение.
За такое же должны давать компенсацию? Какая никакая, но упущенная выгода за три месяца. К слову сказать, сразу у троих в семье одновременно такое было.
Подозрительное совпадение просрочки со сроком действия депозитного сертификата НБУ. Есть непреодолимое впечатление, что реально сдали напоследок полагаемые нам деньги в НБУ, а сами дурачка включили. И почему тогда проценты с наших денег за три месяца должен получить Кредо, а не мы?