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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Кредобанк 3.1 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
38%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 13:08

  poptab написав:загалом, якщо прочитати саму постанову, то там є хіба згадування про перевищення суми більше ніж удвічі та якісь дії. При меншій сумі - нічого. Тому й питання, якщо я напишу що чекаю 20 мільйонів, але буду отримувати 20 тисяч - наче ж ніяких дій постановою не передбачено.
Просто ж можна отримувати зарплату, яка прогнозована та премії, які не прогнозовані чи не регулярні - я що кожного місяця маю грати в їх рулєтку?


робить як Ростислав Шурма - вкажіть що очікуєте гроші які віддали в борг ... приблизно 240 000 000 грн
sens
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 13:54

Re: Кредобанк

  poptab написав:ніяких дій постановою не передбачено
так, написати можна що завгодно! Це просто додатковий тригер для фінмону :)
І вас може будь-коли перевірити той фінмон, і запит буде на ВЖЕ отримані по факту вами кошти
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 14:52

Amethyst та мені нічого ховати, у мене дохід з одного й того ж джерела вже багато років, тільки він не рівномірний. Бажання у вгадування сум щоразу щось нема, нехай їх прогнозисти вираховують якщо дуже треба
poptab
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 15:47

  poptab написав:Amethyst та мені нічого ховати, у мене дохід з одного й того ж джерела вже багато років, тільки він не рівномірний. Бажання у вгадування сум щоразу щось нема, нехай їх прогнозисти вираховують якщо дуже треба

Так це не бажання, це обов'язок кожного клієнта банку, якщо він хоче і надалі залишатися клієнтом. Я не знаю, як там згідно Конституції, але 3 міс тому НБУ оприлюднив свої вимоги згідно постанови № 110 від 5 вересня 2023 року, щодо посилення фінмону :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 15:53

Re: Кредобанк

Amethyst написав:
  poptab написав:Amethyst та мені нічого ховати, у мене дохід з одного й того ж джерела вже багато років, тільки він не рівномірний. Бажання у вгадування сум щоразу щось нема, нехай їх прогнозисти вираховують якщо дуже треба

Так це не бажання, це обов'язок кожного клієнта банку, якщо він хоче і надалі залишатися клієнтом. Я не знаю, як там згідно Конституції, але 3 міс тому НБУ оприлюднив свої вимоги згідно постанови № 110 від 5 вересня 2023 року, щодо посилення фінмону :mrgreen:
До чого тут фінмон? Це якесь прогнозування, а не фінмон.

Якщо сума фактична не перевищує подвійного прогнозу то ніхто й не чіпатиме. Але подати ти можеш любе
poptab
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 16:07

Re: Кредобанк

  poptab написав:До чого тут фінмон?
Тобто 110 Постанову ви не захотіли почитати? 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 13:04

Слушайте, а если Кредо задержал аж на три месяца выплату Welcome-бонуса за выполненные условия, при этом ещё и обвинял, что условия не выполнены, разбирался эти три месяца, но бонус таки отдал. Выходит, не выплатил вовремя необоснованно. Это же нарушение договора?
Вдобавок, мое обращение рассматривал не положенные 30 дней, а три месяца. Это тоже нарушение.

За такое же должны давать компенсацию? Какая никакая, но упущенная выгода за три месяца. К слову сказать, сразу у троих в семье одновременно такое было.

Подозрительное совпадение просрочки со сроком действия депозитного сертификата НБУ. Есть непреодолимое впечатление, что реально сдали напоследок полагаемые нам деньги в НБУ, а сами дурачка включили. И почему тогда проценты с наших денег за три месяца должен получить Кредо, а не мы?
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