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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 січ, 2024 10:59
Rack написав:
У відділенні сказали,що перекази по реквізитах без комісії тільки до 10000грн, потім комісія...в інтернетах пишуть - Кредо (Правильна): до 10 т. за 1 транзакцію без обмежень по кількості.Тобто у відділенні не знають свої тарифи, чи недають повну інфу ?
так!
Кредо (Правильна): СЕПом без комісії не більше
10 т. за 1 транзакцію без обмежень по кількості.
"алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве"
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flysoulfly
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Додано: Пон 29 січ, 2024 20:43
Добре хоч можна зберегти платіж як шаблон і по 10к перекинути потрібну суму не вводячи щоразу реквізити.
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Чорний Ворон
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Додано: Вів 30 січ, 2024 22:29
sens написав: Rack написав:
У відділенні сказали,що перекази по реквізитах без комісії тільки до 10000грн, потім комісія...в інтернетах пишуть - Кредо (Правильна): до 10 т. за 1 транзакцію без обмежень по кількості.Тобто у відділенні не знають свої тарифи, чи недають повну інфу ?
Для сеп я використовую БІСбанк , сенсебанк, кредіагріколь, укрсіббанк, глобус банк до 50000 грн загальний ліміт на місяць, аваль банк , Монобанк , ізібанк , Спортбанк.
Кредиагриколь как в этот список попал??? Чего там бесплатное?
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VLADPn
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Додано: Сер 31 січ, 2024 07:14
VLADPn написав: sens написав: Rack написав:
У відділенні сказали,що перекази по реквізитах без комісії тільки до 10000грн, потім комісія...в інтернетах пишуть - Кредо (Правильна): до 10 т. за 1 транзакцію без обмежень по кількості.Тобто у відділенні не знають свої тарифи, чи недають повну інфу ?
Для сеп я використовую БІСбанк , сенсебанк, кредіагріколь до 4999,99, укрсіббанк, глобус банк до 50000 грн загальний ліміт на місяць, аваль банк , Монобанк , ізібанк , Спортбанк.
Кредиагриколь как в этот список попал??? Чего там бесплатное?
СЕП,до списку долучено Укргазбанк
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sens
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1
Додано: Сер 31 січ, 2024 10:04
sens написав:
Для сеп я використовую БІСбанк , сенсебанк, кредіагріколь до 4999,99, укрсіббанк, глобус місяць, аваль банк , Монобанк , ізібанк , Спортбанк.
Кредиагриколь как в этот список попал??? Чего там бесплатное?[/quote] СЕП,до списку долучено Укргазбанк[/quote]
Зачем так дробить платежи? Метамфетамины?
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Feh14
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Додано: Сер 31 січ, 2024 12:28
Feh14 написав: sens написав:
Для сеп я використовую БІСбанк , сенсебанк, кредіагріколь до 4999,99, укрсіббанк, глобус місяць, аваль банк , Монобанк , ізібанк , Спортбанк.
Кредиагриколь как в этот список попал??? Чего там бесплатное?
СЕП,до списку долучено Укргазбанк[/quote]
Зачем так дробить платежи? Метамфетамины?[/quote]
Те що ви вживаєте , сплачують без використання сеп , тому що необхідно анонімно. По Кредобанк більше питань немає?
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sens
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Додано: Сер 31 січ, 2024 13:02
VLADPn написав: sens написав:
Для сеп я використовую БІСбанк , сенсебанк, кредіагріколь, укрсіббанк, глобус банк до 50000 грн загальний ліміт на місяць, аваль банк , Монобанк , ізібанк , Спортбанк.
Кредиагриколь как в этот список попал??? Чего там бесплатное?
вроде СЕП с текущего счета был там бесплатно, но (кажется) уже ввели комиссию
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flysoulfly
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Додано: Сер 31 січ, 2024 13:33
flysoulfly написав: VLADPn написав: sens написав:
Для сеп я використовую БІСбанк , сенсебанк, кредіагріколь до 4999,99 , укрсіббанк, глобус банк до 50000 грн загальний ліміт на місяць, аваль банк , Монобанк , ізібанк , Спортбанк.
Кредиагриколь как в этот список попал??? Чего там бесплатное?
вроде СЕП с текущего счета был там бесплатно, но (кажется) уже ввели комиссию
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sens
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Додано: Нед 04 лют, 2024 10:03
Чи можна заводити грн безготівково , купувати долари онлайн та знімати в касі і які комісії тоді
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amatorodessa
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