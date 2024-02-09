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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 116117118119>

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Кредобанк 3.1 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
38%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 10:59

  Rack написав:У відділенні сказали,що перекази по реквізитах без комісії тільки до 10000грн, потім комісія...в інтернетах пишуть - Кредо (Правильна): до 10 т. за 1 транзакцію без обмежень по кількості.Тобто у відділенні не знають свої тарифи, чи недають повну інфу ?
так!
Кредо (Правильна): СЕПом без комісії не більше 10 т. за 1 транзакцію без обмежень по кількості.

"алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве"
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 20:43

Добре хоч можна зберегти платіж як шаблон і по 10к перекинути потрібну суму не вводячи щоразу реквізити.
Чорний Ворон
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 22:29

  sens написав:
  Rack написав:У відділенні сказали,що перекази по реквізитах без комісії тільки до 10000грн, потім комісія...в інтернетах пишуть - Кредо (Правильна): до 10 т. за 1 транзакцію без обмежень по кількості.Тобто у відділенні не знають свої тарифи, чи недають повну інфу ?

Для сеп я використовую БІСбанк , сенсебанк, кредіагріколь, укрсіббанк, глобус банк до 50000 грн загальний ліміт на місяць, аваль банк , Монобанк , ізібанк , Спортбанк.


Кредиагриколь как в этот список попал??? Чего там бесплатное?
VLADPn
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 07:14

  VLADPn написав:
  sens написав:
  Rack написав:У відділенні сказали,що перекази по реквізитах без комісії тільки до 10000грн, потім комісія...в інтернетах пишуть - Кредо (Правильна): до 10 т. за 1 транзакцію без обмежень по кількості.Тобто у відділенні не знають свої тарифи, чи недають повну інфу ?

Для сеп я використовую БІСбанк , сенсебанк, кредіагріколь до 4999,99, укрсіббанк, глобус банк до 50000 грн загальний ліміт на місяць, аваль банк , Монобанк , ізібанк , Спортбанк.


Кредиагриколь как в этот список попал??? Чего там бесплатное?
СЕП,до списку долучено Укргазбанк
sens
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 10:04

Зачем так дробить платежи?
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 12:28

сплачують без використання сеп , тому що необхідно анонімно. По Кредобанк більше питань немає?
sens
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 13:02

  VLADPn написав:
  sens написав: Для сеп я використовую БІСбанк , сенсебанк, кредіагріколь, укрсіббанк, глобус банк до 50000 грн загальний ліміт на місяць, аваль банк , Монобанк , ізібанк , Спортбанк.


Кредиагриколь как в этот список попал??? Чего там бесплатное?
вроде СЕП с текущего счета был там бесплатно, но (кажется) уже ввели комиссию
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 13:33

  flysoulfly написав:
  VLADPn написав:
  sens написав: Для сеп я використовую БІСбанк , сенсебанк, кредіагріколь до 4999,99 , укрсіббанк, глобус банк до 50000 грн загальний ліміт на місяць, аваль банк , Монобанк , ізібанк , Спортбанк.


Кредиагриколь как в этот список попал??? Чего там бесплатное?
вроде СЕП с текущего счета был там бесплатно, но (кажется) уже ввели комиссию
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 07:09

Re: Кредобанк

Панове, лише сеп тут безкоштовний (до 10 тис) А власний/чужий п2п ніхто не тестував?
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 07:23

  1finanсier написав:Панове, лише сеп тут безкоштовний (до 10 тис) А власний/чужий п2п ніхто не тестував?

Їх власний p2p бере комісію, якщо стягнути чужим p2p то без комісії.
antey718
 
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