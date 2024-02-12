|
|
|
Кредобанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лют, 2024 08:39
1finanсier написав:
Панове, лише сеп тут безкоштовний (до 10 тис) А власний/чужий п2п ніхто не тестував?
Можна сеп на ПУМБ,якщо звісно є,далі р2р - від ПУМБ безкоштовно
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15802
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 858 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 09 лют, 2024 12:05
1finanсier написав:
Панове, лише сеп тут безкоштовний (до 10 тис) А власний/чужий п2п ніхто не тестував?
щоб було без коміс тре тільки чужим
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 4245
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1490 раз.
- Подякували: 228 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 лют, 2024 08:01
Який продукт банку дозволяє приймати грн безготівково з іншого банку та знімати грн в касі банку або банкоматах без комісії ?
-
amatorodessa
-
-
- Повідомлень: 74
- З нами з: 03.04.09
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 лют, 2024 09:15
amatorodessa написав:
Який продукт банку дозволяє приймати грн безготівково з іншого банку та знімати грн в касі банку або банкоматах без комісії ?
Правильна карта, но на снятие есть месячный лимит.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1542
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 171 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|