Можна сеп на ПУМБ,якщо звісно є,далі р2р - від ПУМБ безкоштовно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лют, 2024 08:39
Додано: П'ят 09 лют, 2024 12:05
Додано: Пон 12 лют, 2024 08:01
Re: Кредобанк
Який продукт банку дозволяє приймати грн безготівково з іншого банку та знімати грн в касі банку або банкоматах без комісії ?
Додано: Пон 12 лют, 2024 09:15