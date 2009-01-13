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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Кредобанк 3.1 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
38%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 08:39

  1finanсier написав:Панове, лише сеп тут безкоштовний (до 10 тис) А власний/чужий п2п ніхто не тестував?

Можна сеп на ПУМБ,якщо звісно є,далі р2р - від ПУМБ безкоштовно
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 12:05

  1finanсier написав:Панове, лише сеп тут безкоштовний (до 10 тис) А власний/чужий п2п ніхто не тестував?
щоб було без коміс тре тільки чужим
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 08:01

Re: Кредобанк

Який продукт банку дозволяє приймати грн безготівково з іншого банку та знімати грн в касі банку або банкоматах без комісії ?
amatorodessa
 
Повідомлень: 83
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 09:15

  amatorodessa написав:Який продукт банку дозволяє приймати грн безготівково з іншого банку та знімати грн в касі банку або банкоматах без комісії ?

Правильна карта, но на снятие есть месячный лимит.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 11:52

Не шлються вихідні СЕПи (веб ІБ)

помилка -
< html>

504 Gateway Time-out

The server didn't respond in time.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 11:55

  greenozon написав:Не шлються вихідні СЕПи (веб ІБ)

помилка -
< html>

504 Gateway Time-out

The server didn't respond in time.

Зранку на Сенсбанк через застосунок відправив 11 платіжних документів загалом на 101000 грн
sens
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Повідомлень: 16009
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 13:06

все впало, вже і в кабінет не пускає :oops:



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greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 23:17

  greenozon написав:все впало, вже і в кабінет не пускає :oops:



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Поляки блокують ІБ?
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 23:39

  klug написав:
  greenozon написав:все впало, вже і в кабінет не пускає :oops:



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Поляки блокують ІБ?


то був якийсь ацько-дикий збій...
особливо в кабінеті виконані операції - майже по всіх було написано помилка (пробував пару разів СЕПи але по таймаутах вилітало)..
СМС приходили що все успішно, гроші не списувались
короче такого бардаку я в житті не бачив в Кредо кабіні

десь за деякий час гроші дойшли, статуси змінились на виоконано (не всі, бо я наробив дублів)

я гадаю це були якісь чи то роботи посеред опер дня чи то дійсно щось сильно впало
вартувало б про таке в новинах писати - https://kredobank.com.ua/about/pres-sluzhba/news
там багато кейсів
greenozon
 
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