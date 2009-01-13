Кредобанк + Додати

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку



Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Кредобанк 3.1 5 8 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 38% 3 2- Погане. Некомпетентне. 0 0 3- Задовільне. Хотілося б краще. 13% 1 4- Добре. Як і повинно бути. 13% 1 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 38% 3 Всього голосів : 8

Додано: П'ят 09 лют, 2024 08:39 1finanсier написав: Панове, лише сеп тут безкоштовний (до 10 тис) А власний/чужий п2п ніхто не тестував? Панове, лише сеп тут безкоштовний (до 10 тис) А власний/чужий п2п ніхто не тестував?

Можна сеп на ПУМБ,якщо звісно є,далі р2р - від ПУМБ безкоштовно Можна сеп на ПУМБ,якщо звісно є,далі р2р - від ПУМБ безкоштовно sens

Повідомлень: 16011 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 875 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата

Додано: П'ят 09 лют, 2024 12:05 1finanсier написав: Панове, лише сеп тут безкоштовний (до 10 тис) А власний/чужий п2п ніхто не тестував? Панове, лише сеп тут безкоштовний (до 10 тис) А власний/чужий п2п ніхто не тестував? щоб було без коміс тре тільки чужим щоб було без коміс тре тільки чужим flysoulfly Повідомлень: 4474 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1542 раз. Подякували: 244 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата

Додано: Пон 12 лют, 2024 08:01 Re: Кредобанк Який продукт банку дозволяє приймати грн безготівково з іншого банку та знімати грн в касі банку або банкоматах без комісії ? amatorodessa Повідомлень: 87 З нами з: 03.04.09 Подякував: 4 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата

Додано: Пон 12 лют, 2024 09:15 amatorodessa написав: Який продукт банку дозволяє приймати грн безготівково з іншого банку та знімати грн в касі банку або банкоматах без комісії ? Який продукт банку дозволяє приймати грн безготівково з іншого банку та знімати грн в касі банку або банкоматах без комісії ?

Правильна карта, но на снятие есть месячный лимит. Правильна карта, но на снятие есть месячный лимит. lloydbanksua

Повідомлень: 1554 З нами з: 22.04.20 Подякував: 77 раз. Подякували: 171 раз. Профіль ВідповістиЦитата