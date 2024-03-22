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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 118119120121

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 3.1 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
38%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Вів 12 бер, 2024 11:44

  24589 написав:Ну в газі трошки не так. Раз на рік він оновлюється. Тобто, якщо він змінився у листопаді то зміниться у власників карток відкритих в листопаді, а потім в грудні і так далі. Фішка в тому, щоб протягом рівно року відсоток був фіксованим

рік - це дуже дооооовго
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 11:51

Re: Кредобанк

Desktop версія Ifobs з літа припиняє своє існування.
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andriy_z
 
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