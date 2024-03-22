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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 бер, 2024 11:44
24589 написав:
Ну в газі трошки не так. Раз на рік він оновлюється. Тобто, якщо він змінився у листопаді то зміниться у власників карток відкритих в листопаді, а потім в грудні і так далі. Фішка в тому, щоб протягом рівно року відсоток був фіксованим
рік - це дуже дооооовго
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 11:51
Desktop версія Ifobs з літа припиняє своє існування.
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