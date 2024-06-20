рік - це дуже дооооовго
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 бер, 2024 12:44
Додано: П'ят 22 бер, 2024 12:51
Re: Кредобанк
Desktop версія Ifobs з літа припиняє своє існування.
Додано: Пон 06 тра, 2024 13:34
Re: Кредобанк
Телефонував на гарячу лінію, що необхідно для того, щоб перевести валюту родичам першої лінії (матері, клієнтці того ж банку). Відповіли свідоцтво про народження, але так як я хочу робити переказ то маю свідоцтво принести я. На моє ствердження, що в процесі приймало участь троє людей батько, матір, а потім вже і я, і спорідненість від того хто принесе свідоцтво не зміниться, мені ствердно відповіли ви переказуєте, значить ви і приносите (онлайн ніяк). Але тут ще не кінець,перевести валюту онлайн сказали, що не можливо, тільки прийти в банк і через касу. Якщо хочете онлайн, то переведіть валюту у гривню і переказуйте гривню. Усе для людей.
Додано: П'ят 10 тра, 2024 16:57
А що в додатку вже відкрити депозит онлайн неможливо?
Чи не там шукаю?
Додано: П'ят 10 тра, 2024 17:56
Додано: Чет 20 чер, 2024 23:42
Отключили электричество - и сейчас невозможно зайти в Кредо. Тут есть причинно-следственная связь?
Сначала даже сайт не хотел грузиться, теперь более-менее, но совершенно невозможно зайти в личный кабинет ни на сайте (выдает какую-то ошибку), ни в приложении (крутит колёсико и не даёт вводить логин и пароль).
Это у Кредо какие-то технические неполадки? Или всегда так при отключении электричества?
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