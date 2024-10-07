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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 жов, 2024 17:47
З 1 жовтня 2024 року Кредобанк спільно з Mastercard розпочинає акцію «Крафтова Україна». У рамках акції клієнти банку, що користуються преміальним сервісом Craft Banking та активно розраховуються своїми картками, мають шанс отримати один із 40 наборів крафтових виробів від українських виробників.
Акція діє до 30 листопада 2024 року.
Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/kredobank-ta ... ft-banking
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Додано: Чет 03 жов, 2024 22:44
klug написав:
Це єдина банка, що здувається? Маю ще, наприклад, золоті Сибасу.
Сибас підняв поріг виводу золота в гривні до 2к, але я беру сертами тому не вникав.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 18:21
Шото интернет банкинг прилёг...
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