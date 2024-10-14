З 1 жовтня 2024 року Кредобанк спільно з Mastercard розпочинає акцію «Крафтова Україна». У рамках акції клієнти банку, що користуються преміальним сервісом Craft Banking та активно розраховуються своїми картками, мають шанс отримати один із 40 наборів крафтових виробів від українських виробників. Акція діє до 30 листопада 2024 року. Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/kredobank-ta ... ft-banking
В продолжение: с какого перепугу Кредо периодически блочит вход? Пишет что-то вроде, мол, в целях безопасности доступ заблокирован, восстановите доступ через функцию "забыл пароль". Причем, насколько я помню, тот же пароль не принимает, требует новый написать. При этом с вводом пароля перед этой блокировкой по три раза не ошибался. Это Кредо всех так напрягает?
candidat написав:В продолжение: с какого перепугу Кредо периодически блочит вход? Пишет что-то вроде, мол, в целях безопасности доступ заблокирован, восстановите доступ через функцию "забыл пароль". Причем, насколько я помню, тот же пароль не принимает, требует новый написать. При этом с вводом пароля перед этой блокировкой по три раза не ошибался. Это Кредо всех так напрягает?