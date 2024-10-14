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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 119120121122

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Кредобанк 3.1 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
38%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 17:47

Кредобанк та Mastercard розпочинають акцію Крафтова Україна

З 1 жовтня 2024 року Кредобанк спільно з Mastercard розпочинає акцію «Крафтова Україна». У рамках акції клієнти банку, що користуються преміальним сервісом Craft Banking та активно розраховуються своїми картками, мають шанс отримати один із 40 наборів крафтових виробів від українських виробників.
Акція діє до 30 листопада 2024 року.
Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/kredobank-ta ... ft-banking
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  klug написав:Це єдина банка, що здувається? Маю ще, наприклад, золоті Сибасу.

Сибас підняв поріг виводу золота в гривні до 2к, але я беру сертами тому не вникав.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 10:48

Кредо-веб-кабіна відкинула копита?

https://online.kredobank.com.ua/

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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 10:54

upd:

пустило якщо заходити через веб сайт банку - https://kredobank.com.ua/internet-banki ... ne-banking
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 11:01

В продолжение: с какого перепугу Кредо периодически блочит вход? Пишет что-то вроде, мол, в целях безопасности доступ заблокирован, восстановите доступ через функцию "забыл пароль". Причем, насколько я помню, тот же пароль не принимает, требует новый написать.
При этом с вводом пароля перед этой блокировкой по три раза не ошибался.
Это Кредо всех так напрягает?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 11:04

  candidat написав:В продолжение: с какого перепугу Кредо периодически блочит вход? Пишет что-то вроде, мол, в целях безопасности доступ заблокирован, восстановите доступ через функцию "забыл пароль". Причем, насколько я помню, тот же пароль не принимает, требует новый написать.
При этом с вводом пароля перед этой блокировкой по три раза не ошибался.
Это Кредо всех так напрягает?

Думаю сеть у вас никакая (
Amethyst
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