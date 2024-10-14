З 1 жовтня 2024 року Кредобанк спільно з Mastercard розпочинає акцію «Крафтова Україна». У рамках акції клієнти банку, що користуються преміальним сервісом Craft Banking та активно розраховуються своїми картками, мають шанс отримати один із 40 наборів крафтових виробів від українських виробників. Акція діє до 30 листопада 2024 року. Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/kredobank-ta ... ft-banking
В продолжение: с какого перепугу Кредо периодически блочит вход? Пишет что-то вроде, мол, в целях безопасности доступ заблокирован, восстановите доступ через функцию "забыл пароль". Причем, насколько я помню, тот же пароль не принимает, требует новый написать. При этом с вводом пароля перед этой блокировкой по три раза не ошибался. Это Кредо всех так напрягает?
candidat написав:В продолжение: с какого перепугу Кредо периодически блочит вход? Пишет что-то вроде, мол, в целях безопасности доступ заблокирован, восстановите доступ через функцию "забыл пароль". Причем, насколько я помню, тот же пароль не принимает, требует новый написать. При этом с вводом пароля перед этой блокировкой по три раза не ошибался. Это Кредо всех так напрягает?
candidat написав:В продолжение: с какого перепугу Кредо периодически блочит вход? Пишет что-то вроде, мол, в целях безопасности доступ заблокирован, восстановите доступ через функцию "забыл пароль". Причем, насколько я помню, тот же пароль не принимает, требует новый написать. При этом с вводом пароля перед этой блокировкой по три раза не ошибался. Это Кредо всех так напрягает?
Думаю сеть у вас никакая (
В смысле, качество интернета? Сложно сказать. В принципе, мобильный оператор только кормит оправданиями, что повышает тарифы, чтоб аккумуляторов на базовые станции наставить. Но зачастую через минут 15-20 после отключения электричества мобильный интернет превращается в еле дышащего доходягу.
З 1 січня 2025 року буде скасовано автоматичне продовження терміну дії платіжних карток Кредобанку. Таким чином, клієнти, які мають картки, кінцевий термін дії яких припадає на період з 28 лютого 2022 року по 31 грудня 2024 року, мають їх оновити.
Від січня припиняють обслуговуватись тарифні пакети для фізичних осіб: START, SMART, VIP, ELITE. Відтак, усіх клієнтів на тарифних пакетах START, SMART, VIP, ELITE, а також на тарифному пакеті Базовий, переводитимуть на чинні тарифні пакети — Правильна картка, Craft Black та Базовий.