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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Кредобанк 3.1 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
38%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 17:47

Кредобанк та Mastercard розпочинають акцію Крафтова Україна

З 1 жовтня 2024 року Кредобанк спільно з Mastercard розпочинає акцію «Крафтова Україна». У рамках акції клієнти банку, що користуються преміальним сервісом Craft Banking та активно розраховуються своїми картками, мають шанс отримати один із 40 наборів крафтових виробів від українських виробників.
Акція діє до 30 листопада 2024 року.
Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/kredobank-ta ... ft-banking
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 22:44

  klug написав:Це єдина банка, що здувається? Маю ще, наприклад, золоті Сибасу.

Сибас підняв поріг виводу золота в гривні до 2к, але я беру сертами тому не вникав.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 10:48

Кредо-веб-кабіна відкинула копита?

https://online.kredobank.com.ua/

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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 10:54

upd:

пустило якщо заходити через веб сайт банку - https://kredobank.com.ua/internet-banki ... ne-banking
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 11:01

В продолжение: с какого перепугу Кредо периодически блочит вход? Пишет что-то вроде, мол, в целях безопасности доступ заблокирован, восстановите доступ через функцию "забыл пароль". Причем, насколько я помню, тот же пароль не принимает, требует новый написать.
При этом с вводом пароля перед этой блокировкой по три раза не ошибался.
Это Кредо всех так напрягает?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 11:04

  candidat написав:В продолжение: с какого перепугу Кредо периодически блочит вход? Пишет что-то вроде, мол, в целях безопасности доступ заблокирован, восстановите доступ через функцию "забыл пароль". Причем, насколько я помню, тот же пароль не принимает, требует новый написать.
При этом с вводом пароля перед этой блокировкой по три раза не ошибался.
Это Кредо всех так напрягает?

Думаю сеть у вас никакая (
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 11:17

  Amethyst написав:
  candidat написав:В продолжение: с какого перепугу Кредо периодически блочит вход? Пишет что-то вроде, мол, в целях безопасности доступ заблокирован, восстановите доступ через функцию "забыл пароль". Причем, насколько я помню, тот же пароль не принимает, требует новый написать.
При этом с вводом пароля перед этой блокировкой по три раза не ошибался.
Это Кредо всех так напрягает?

Думаю сеть у вас никакая (

В смысле, качество интернета? Сложно сказать. В принципе, мобильный оператор только кормит оправданиями, что повышает тарифы, чтоб аккумуляторов на базовые станции наставить. Но зачастую через минут 15-20 после отключения электричества мобильный интернет превращается в еле дышащего доходягу.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 12:08

Re: Кредобанк

  candidat написав:мобильный интернет превращается в еле дышащего доходягу.
Ну вот и лочит вас нежный Кредо за 25 попыток регистрации ((
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 12:36

З 1 січня 2025 року буде скасовано автоматичне продовження терміну дії платіжних карток Кредобанку.
Таким чином, клієнти, які мають картки, кінцевий термін дії яких припадає на період з 28 лютого 2022 року по 31 грудня 2024 року, мають їх оновити.

https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... ykh-kartok
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 12:38

Від січня припиняють обслуговуватись тарифні пакети для фізичних осіб: START, SMART, VIP, ELITE. Відтак, усіх клієнтів на тарифних пакетах START, SMART, VIP, ELITE, а також на тарифному пакеті Базовий, переводитимуть на чинні тарифні пакети — Правильна картка, Craft Black та Базовий.

https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... a-aktualni
greenozon
 
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