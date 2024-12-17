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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 120121122123

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 3.1 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
38%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 13:37

  Amethyst написав:
  candidat написав:мобильный интернет превращается в еле дышащего доходягу.
Ну вот и лочит вас нежный Кредо за 25 попыток регистрации ((

Да я в такие моменты и не лезу никуда, если совсем не приспичило. Ведь так бесит эта тормознутая загрузка.
В последний раз заблочили, когда отключения точно не было.
candidat
 
Повідомлень: 1377
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 54 раз.
 
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  #<1 ... 120121122123
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