Да я в такие моменты и не лезу никуда, если совсем не приспичило. Ведь так бесит эта тормознутая загрузка.
В последний раз заблочили, когда отключения точно не было.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 гру, 2024 13:37
Да я в такие моменты и не лезу никуда, если совсем не приспичило. Ведь так бесит эта тормознутая загрузка.
В последний раз заблочили, когда отключения точно не было.
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