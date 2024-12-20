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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 гру, 2024 13:37
Amethyst написав: candidat написав:
мобильный интернет превращается в еле дышащего доходягу.
Ну вот и лочит вас нежный Кредо за 25 попыток регистрации ((
Да я в такие моменты и не лезу никуда, если совсем не приспичило. Ведь так бесит эта тормознутая загрузка.
В последний раз заблочили, когда отключения точно не было.
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 21:24
greenozon написав:
клієнти, які мають картки, кінцевий термін дії яких припадає на період з 28 лютого 2022 року по 31 грудня 2024 року, мають їх оновити.
мають оновити?..
їми останній рік мало хто й користується.
Кешбек - ніт.
каруселі - ніт.
Як транзитка - такоє.
Кишеньковий % на залишок - такоє.
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 21:39
flysoulfly написав: greenozon написав:
клієнти, які мають картки, кінцевий термін дії яких припадає на період з 28 лютого 2022 року по 31 грудня 2024 року, мають їх оновити.
мають оновити?..
їми останній рік мало хто й користується.
Кешбек - ніт.
каруселі - ніт.
Як транзитка - такоє.
Кишеньковий % на залишок - такоє.
Хм. Я думал наши укропшеки ее пользуются. Есть счет и обмен в злотых, СЕПА. Курс евро часто хороший
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Amethyst
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 23:19
Amethyst написав: flysoulfly написав: greenozon написав:
клієнти, які мають картки, кінцевий термін дії яких припадає на період з 28 лютого 2022 року по 31 грудня 2024 року, мають їх оновити.
мають оновити?..
їми останній рік мало хто й користується.
Кешбек - ніт.
каруселі - ніт.
Як транзитка - такоє.
Кишеньковий % на залишок - такоє.
Хм. Я думал наши укропшеки ее пользуются. Есть счет и обмен в злотых, СЕПА. Курс евро часто хороший
для пшеків треба писати по польски
вас не паймуть ))
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