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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Кредобанк 3.1 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
38%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 13:37

  Amethyst написав:
  candidat написав:мобильный интернет превращается в еле дышащего доходягу.
Ну вот и лочит вас нежный Кредо за 25 попыток регистрации ((

Да я в такие моменты и не лезу никуда, если совсем не приспичило. Ведь так бесит эта тормознутая загрузка.
В последний раз заблочили, когда отключения точно не было.
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 21:24

  greenozon написав: клієнти, які мають картки, кінцевий термін дії яких припадає на період з 28 лютого 2022 року по 31 грудня 2024 року, мають їх оновити.
мають оновити?..

їми останній рік мало хто й користується.
Кешбек - ніт.
каруселі - ніт.
Як транзитка - такоє.
Кишеньковий % на залишок - такоє.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 21:39

  flysoulfly написав:
  greenozon написав: клієнти, які мають картки, кінцевий термін дії яких припадає на період з 28 лютого 2022 року по 31 грудня 2024 року, мають їх оновити.
мають оновити?..

їми останній рік мало хто й користується.
Кешбек - ніт.
каруселі - ніт.
Як транзитка - такоє.
Кишеньковий % на залишок - такоє.

Хм. Я думал наши укропшеки ее пользуются. Есть счет и обмен в злотых, СЕПА. Курс евро часто хороший
Amethyst
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Повідомлень: 5992
З нами з: 05.05.21
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 23:19

  Amethyst написав:
  flysoulfly написав:
  greenozon написав: клієнти, які мають картки, кінцевий термін дії яких припадає на період з 28 лютого 2022 року по 31 грудня 2024 року, мають їх оновити.
мають оновити?..

їми останній рік мало хто й користується.
Кешбек - ніт.
каруселі - ніт.
Як транзитка - такоє.
Кишеньковий % на залишок - такоє.

Хм. Я думал наши укропшеки ее пользуются. Есть счет и обмен в злотых, СЕПА. Курс евро часто хороший


для пшеків треба писати по польски
вас не паймуть ))
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 11:11

  Amethyst написав:Курс евро часто хороший

Це Ви його як готуєте: до відділення ходите для обміну чи розраховуєтеся без кишмишу?
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 11:52

  klug написав:
  Amethyst написав:Курс евро часто хороший

Це Ви його як готуєте: до відділення ходите для обміну чи розраховуєтеся без кишмишу?

Іноді відправляю друзям/сусідам за кордон. Їм подобається ))
Amethyst
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Повідомлень: 5992
З нами з: 05.05.21
Подякував: 458 раз.
Подякували: 1173 раз.
 
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  #<1 ... 120121122123
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Кредобанк (1226)
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