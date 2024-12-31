Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 гру, 2024 13:37
Amethyst написав: candidat написав:
мобильный интернет превращается в еле дышащего доходягу.
Ну вот и лочит вас нежный Кредо за 25 попыток регистрации ((
Да я в такие моменты и не лезу никуда, если совсем не приспичило. Ведь так бесит эта тормознутая загрузка.
В последний раз заблочили, когда отключения точно не было.
candidat
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 21:24
greenozon написав:
клієнти, які мають картки, кінцевий термін дії яких припадає на період з 28 лютого 2022 року по 31 грудня 2024 року,
мають їх оновити.
мають оновити?..
їми останній рік мало хто й користується.
Кешбек - ніт.
каруселі - ніт.
Як транзитка - такоє.
Кишеньковий % на залишок - такоє.
flysoulfly
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 21:39
flysoulfly написав: greenozon написав:
клієнти, які мають картки, кінцевий термін дії яких припадає на період з 28 лютого 2022 року по 31 грудня 2024 року,
мають їх оновити.
мають оновити?..
їми останній рік мало хто й користується.
Кешбек - ніт.
каруселі - ніт.
Як транзитка - такоє.
Кишеньковий % на залишок - такоє.
Хм. Я думал наши укропшеки ее пользуются. Есть счет и обмен в злотых, СЕПА. Курс евро часто хороший
Amethyst
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 23:19
Amethyst написав: flysoulfly написав: greenozon написав:
клієнти, які мають картки, кінцевий термін дії яких припадає на період з 28 лютого 2022 року по 31 грудня 2024 року,
мають їх оновити.
мають оновити?..
їми останній рік мало хто й користується.
Кешбек - ніт.
каруселі - ніт.
Як транзитка - такоє.
Кишеньковий % на залишок - такоє.
Хм. Я думал наши укропшеки ее пользуются. Есть счет и обмен в злотых, СЕПА. Курс евро часто хороший
для пшеків треба писати по польски
вас не паймуть ))
greenozon
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Додано: Суб 21 гру, 2024 11:11
Amethyst написав:
Курс евро часто хороший
Це Ви його як готуєте: до відділення ходите для обміну чи розраховуєтеся без кишмишу?
klug
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Додано: Суб 21 гру, 2024 11:52
klug написав: Amethyst написав:
Курс евро часто хороший
Це Ви його як готуєте: до відділення ходите для обміну чи розраховуєтеся без кишмишу?
Іноді відправляю друзям/сусідам за кордон. Їм подобається ))
Amethyst
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Додано: Суб 21 гру, 2024 16:12
Amethyst написав: klug написав: Amethyst написав:
Курс евро часто хороший
Це Ви його як готуєте: до відділення ходите для обміну чи розраховуєтеся без кишмишу?
Іноді відправляю друзям/сусідам за кордон. Їм подобається ))
Тобто ходите до відділення з торбою
klug
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Додано: Пон 23 гру, 2024 16:18
Нагадайте, Кредо 23/7 випускає СЕП?
Кочевник
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Додано: Вів 31 гру, 2024 18:20
greenozon написав:
Від січня припиняють обслуговуватись тарифні пакети для фізичних осіб: START, SMART, VIP, ELITE. Відтак, усіх клієнтів на тарифних пакетах START, SMART, VIP, ELITE, а також на тарифному пакеті Базовий, переводитимуть на чинні тарифні пакети — Правильна картка, Craft Black та Базовий.
https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... a-aktualni
прийшло СМС
банк автоматом переведе із 1.1.25 на тарифний план "Правильна Картка" (мав старезний пакет VIP)
greenozon
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Додано: Вів 31 гру, 2024 20:18
greenozon написав: greenozon написав:
Від січня припиняють обслуговуватись тарифні пакети для фізичних осіб: START, SMART, VIP, ELITE. Відтак, усіх клієнтів на тарифних пакетах START, SMART, VIP, ELITE, а також на тарифному пакеті Базовий, переводитимуть на чинні тарифні пакети — Правильна картка, Craft Black та Базовий.
https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... a-aktualni
прийшло СМС
банк автоматом переведе із 1.1.25 на тарифний план "Правильна Картка" (мав старезний пакет VIP)
Тільки у відділенні можна повернути статус
sens
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